Formalitou byly volby předsedy Královéhradeckého krajského fotbalového svazu. Post prvního muže fotbalu v regionu obhájil Václav Andrejs. Na volební valné hromadě, která se konala v pátek ve sportovní hale Třebeš, byl jediným kandidátem.

Václav Andrejs. | Foto: archiv

„Děkuji všem za velkou podporu. Je to pro mě zavazující. V tuhle chvíli je pro nás nejpodstatnější, co nejrychleji vrátit děti i dospělé zpátky na hřiště,“ uvedl Andrejs, který obdržel 45 hlasů ze 47 (dva se zdrželi) a stal se služebně nejstarším předsedou KFS ve fotbalovém hnutí. Krajský svaz vede už jedenáctým rokem. Do výkonného výboru KFS byli zvoleni Martin Zbořil, Ondřej Machačka, Milan Vik, Jiří Štěpař, Vladan Haleš, Karel Havlíček, Jiří Lebedinský a Ondřej Frejvald. Své členy má i revizní komise.