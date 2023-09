Ta druhá se nakonec ukázala jako vítězná, těší to o to víc? Určitě, tři body jsou to nedůležitější! My je potřebujeme pravidelně sbírat a kdo dával branky vlastně ani důležité není.

Vy jste dal dvě branky, můžete je popsat? První padla po standardní situaci, kdy kluci zvládli perfektně hlavičkový souboj ve vápně, já si následně našel odražený míč a hlavou to dal přes gólmana na zadní tyč. Vlastně jsem stál jen ve správný čas na správném místě. Druhý gól padl po kombinaci, kdy jsem nahrál těžký míč Márovi Wagenknechtovi mezi tři hráče, on si s tím skvěle poradil, prostrčil mi to a já jsem to už jen uklízel do odkryté branky. Mára má na této brance velký podíl.

Martine, v posledním kole jste po parádní přestřelce doma porazili silnou rezervu Chlumce, jak jste zápas viděl? ěděli jsme, že nás čeká nesmírně těžké utkání. Do zápasu jsme nevstoupili vůbec špatně, rychle jsme si vytvořili dvě gólové situace, které jsme ale neproměnili. Známé fotbalové pravidlo nedáš - dostaneš se potvrdilo a v 6. minutě jsme inkasovali. Naštěstí se nám povedlo na branku soupeře celkem rychle zareagovat a do poločasu jsme vývoj zápasu otočili na 3:1. Místo toho, abychom si výsledek utkání po změně stran pohlídali, jsme si utkání zbytečně zkomplikovali. Soupeři jsme dovolili vstřelit tři branky. Dvě z nich z pokutových kopů, nutno podotknout, správně odpískaných. Zápas se ale celkově musel divákům líbit. Devět branek je solidní počet, navíc pro nás s dobrým koncem, i když ze čtyř inkasovaných gólů radost nemáme.

Svůj fotbalový talent rozvíjel dlouhé roky v mládežnických týmech FC Hradec Králové. Před třemi lety se však vrátil tam, kde s fotbalem začínal. A Martin Kiec (22) si po návratu do Lázní Bělohradu rozhodně nemůže stěžovat. Po generační obměně a dvou sezonách, kdy hrál tým z Jičínska o udržení v I. A třídě, si všechno postupně sedlo. Loni už přišla parádní jízda soutěží zakončená titulem a postupem do krajského přeboru.

Během tří zápasů jste dal čtyři branky a s náchodskými hráči Rojšlem a Havlenou se dělíte o první místo v tabulce střelců, co na to říkáte?

Samozřejmě mě to těší, minulý rok jsem pálil šanci za šancí. Teď mi tam pár branek spadlo, jsem rád, že můžu pomáhat týmu.

Máte nějako gólovou metu, kterou jste si vytyčil?

Ne, to vůbec. Gólů jsem nikdy moc nedával, na mojí herní pozici si pořád ještě zvykám. Jsem rád, že jsem teď nějaké branky vsítil, minulý rok bylo mé zakončování tristní, hodně jsem si to vyčítal. Pár kluků z kabiny nějaký počet mých branek tipovalo, já jsem se tomu ale jen smál.

Martin Kiec (vpravo).Zdroj: Eva Šebová

Co říkáte na start Bělohradu do sezony? Jako nováček máte už sedm bodů, jeden zápas k dobru a jste třetí…

Musím říct, že takový začátek sezony jsem nečekal. Když jsem poprvé viděl los soutěže, po prvních čtyřech kolech jsem tipoval menší počet bodů. Myslím ale, že počet bodů odpovídá našemu hernímu projevu. V zápasech jsme bodovali vždy zaslouženě. Doufejme, že nám to vydrží i po zbytek sezony.

Jak jste si užil loňskou postupovou jízdu, když jste vyhráli I. A třídu, navíc se o všem rozhodovalo v posledním kole v derby proti Železnici?

Abych byl upřímný, na postup do krajského přeboru jsem velkou část minulé sezony vůbec nemyslel. Užíval jsem si, že konečně po dvou letech nehrajeme o sestup, a navíc se prezentujeme dobrým fotbalem. Že by to mohlo s postupem vyjít jsem si připustil až taková čtyři kola před koncem, kdy už se vědělo, že naději na postup mají pouze tři týmy. Trochu mě mrzel zápas v Kunčicích, kdy jsme ztratili bod. Bod by nám zajišťoval postup už před posledním zápasem a nemuseli bychom se tak stresovat. A k poslednímu zápasu, všichni říkají, že to bylo skvělé utkání, které mělo všechno. Já osobně jsem si ho moc neužil. Jsem hráč, který se hodně nervuje. I po pár měsících, když si na to vzpomenu, se mi zvýší tep.

Co podle vás stojí za vzestupem fotbalu v Lázních Bělohradě. Když jste se vrátil z Hradce Králové, bojovalo se o udržení I. A třídy, tu jste na jaře opanovali, teď válíte v krajském přeboru?

Jednoznačně to je skvělá parta lidí, kteří v bělohradském fotbale působí. Když jsem přišel, měli jsme hodně mladé mužstvo, které nemělo moc zkušeností. Po dvou letech si všechno sedlo, posbírali jsme zkušenosti a zvykli si na sebe.

KRAJSKÝ FOTBAL: Domácí krach exdivizního Dvora. Přestřelka v Lázních Bělohrad

B-tým přijal nabídku hrát v I. B třídě, na tréninky se scházíte v počtech, které by vám mohly závidět i týmy z vyšších soutěží, v kabině je skvělá parta, je to recept na úspěch?

Jednoznačně, jak už jsem říkal u minulé otázky, skvělý kolektiv lidí tvoří velký podíl našeho úspěchu.

Jaké máte ambice pro letošní sezonu?

Žádné velké ambice pro letošní sezonu nemáme, jdeme zápas od zápasu. Přáli bychom si, aby fotbal, kterým se prezentujeme, bavil lidi a bavil i nás. Také bych si přál, abychom hráli v horní polovině tabulky, zkrátka abychom se vyhnuli záchranářským bojům na konci sezony.

Co vaše osobní fotbalové cíle?

Kromě hraní jsem ještě rozhodčí a trenér, proto je pro mě důležité, aby mě fotbal v první řadě bavil. Samozřejmě nějaké klukovské sny v hlavě mám, ale není to nic, co bych pouštěl do okolí.

V dalším kole zajíždíte do Rychnova, co od zápasu očekáváte?

Bude to těžké utkání, Rychnov v této sezoně ještě neprohrál, navíc ve čtyřech utkáních inkasovali pouze čtyři branky. Pár kluků znám z Hradce, kde jsme spolu dříve hráli, na ně si budeme muset dát pozor. My si budeme jako vždy zakládat na bojovnosti a týmovém výkonu.