Závěrečné podzimní dějství krajské soutěže AM Gnol I. A třídy přineslo osm utkání a v nich žádný nerozhodný výsledek. K vidění byly dvě exhibiční kanonády mužstev z čela tabulky, taktéž trápení lídra na půdě nadšeně bojujících hráčů Třebechovic. Výrazné zlepšení v závěru roku potvrdil tým Lázní Bělohrad, který na skvěle připraveném domácím hřišti přetlačil soka ze Sobotky. Rozhodla trefa Petra Kazdy z 84. minuty.

V nejsledovanějším šlágru kola podlehli fotbalisté Roudnice největšímu ze soupeřů a tradičnímu rivalovi ze sousedních Kunčic 1:2. Oba soupeře po patnácti kolech dělí v tabulce dva body.

AM Gnol I. A třída

Třebechovice – Solnice 1:2 (1:2), branky: 42. Šedina – 11. Mrázek, 17. Nosek. Rozhodčí: Šnajdr. ŽK: 3:4. Diváci: 200. Před krásnou návštěvou nasvědčoval úvod zápasu kanonádě lídra tabulky, nic takového se ale nekonalo. Domácí podali velmi dobrý výkon a favoritovi cestu za třemi body výrazně zkomplikovali. „První poločas byl jasně v naší režii a výsledkem byly dvě vstřelené branky. Místo, abychom soupeře dorazili, podlehli jsme uspokojení, že už to v klidu dohrajeme. Opak byl ale pravdou. Ve druhé půli hrál soupeř v hlubokém bloku a vyrážel k velmi nebezpečným brejkům. Nám se nedařilo domácí hradbu překonat, proto potěšil víc zisk tří bodů než předvedená hra,“ uznal trápení lídra kouč hostů Pavel Potužník.

Solnice přezimuje jako lídr tabulky I. A třídyZdroj: Petr ReichlTýniště nad Orlicí – Lokomotiva Hradec Králové 8:0 (4:0), branky: 18. Forejtek, 23. a 34. z pen. Jedlička, 37. a 75. Kos, 48. a 69. Kollár, 82. Kubánek. Rozhodčí: Kafka. ŽK: 0:2. Diváci: 170. Hradecká Lokomotiva by na závěr podzimu nejraději zapomněla, co ale musela skousnout, to byla derniéra na půdě rozjetého Týniště. A ta z pohledu hostujícího mužstva nedopadla vůbec dobře. Naopak domácí si s chutí zastříleli a možná, že výsledkem poslali do Solnice vzkaz, že hotovo ještě v boji o postup není. Za poslední dva duely na vlastním hřiště nastřílelo Týniště dvacet (!) branek. „Utkání jsme měli ve svých rukách a jsme rádi, že jsme výkon přenesli i do výsledku . Naši fanoušci viděli opět vysokou domácí výhru,“ pronesl stručně a výstižně vedoucí domácího mužstva David Holman.

Česká Skalice – Nepolisy 8:0 (3:0), branky: 23. a 39. O. Chráska, 34. Resler, 46. M. Panenka, 60. vlastní (Hanuš), 71. Hánl, 74. Rücker, 87. Böhm. Rozhodčí: Koutník. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Na chlup stejný výsledek se zrodil také v České Skalici, kde se však podobná kanonáda třetího celku tabulky s posledním dala i trochu čekat. „Zápas hraný prakticky po celou dobu na jednu branku mohl, s veškerou úctou k soupeři, klidně skončit dvouciferným výsledkem. Hosté se snad pouze jednou dostali k přímému ohrožení naší branky,“ popsal dění na trávníku vedoucí skalického mužstva Marek Vik.

Roudnice – Kunčice 1:2 (1:1), branky: 39. D. Koutník – 3. P. Šťastný, 57. D. Novák. Rozhodčí: Kubálek. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (68. T. Sýkora). Diváci: 200. Fotbalisté Kunčic už pomalu začínali zapomínat na den, kdy naposledy vyplenili půdu arcirivala z Roudnice. Tentokrát se jim to ale povedlo, když svou výhru museli posledních dvaadvacet minut hájit v oslabení po vyloučení Sýkory. „Derby se nám bohužel nevydařilo. V prvním poločase jsme byli schopni si vytvořit brankové příležitosti, ve druhé na nás dolehla únava ze čtvrtečního zápasu v Solnici. Kunčice šly více za vítězstvím a nám došly síly. Soupeři gratulujeme a přejeme hráči soupeře po kolapsu brzké uzdravení,“ řekl k utkání vedoucí poraženého celku Denis Koutník.

Podzimní kanonýři I. A třídy – 19 branek: Tomáš Kos (Týniště nad Orlicí), 16 branek: Luboš Pavlíček (Solnice), 15 branek: David Novák (Kunčice), 12 branek: Martin Šmíd (Nový Hradec Králové), 11 branek: Tomáš Nezbeda (Lázně Bělohrad), sedm hráčů má na své kontě devět branek.

Náchod B – Nové Město nad Metují 5:1 (4:0), branky: 2., 19., 39. a 88. M. Hlaváč, 13. M. Malý – 58. Jelen z pen. Rozhodčí: Trejbal. ŽK: 2:1. Diváci: 85. Ačkoliv podzimní část vyšla lépe fotbalistům Nového Města, derniéru si o dost víc užili hráči náchodské rezervy. Ti pro derby využili výpomoci áčkařů a jejich kvalita se na výsledku podepsala. Hrdinou utkání byl Martin Hlaváč, autor čtyř branek. „Před zápasem jsme měli problém se sestavou, proto nám vypomohli dva hráči A týmu, což bylo hned znát. Utkání jsme měli pod kontrolou a rozhodli jej už v první půli. Druhý poločas byl z naší strany špatný, protože jsme byli ukolébáni vysokým vedením, přestali jsme kombinovat, nabízet se a vytvářet si šance,“ popsal zápas člen náchodského oddílu Michal Malý.

Nový Hradec Králové – Trutnov B 3:0 (0:0), branky: 71. Karel, 86. a 88. M. Šmíd. Rozhodčí: Horský. ŽK: 0:1. Diváci: 60. Přímý souboj o sedmou příčku po podzimní části nabídl gólové momenty pouze na novoměstské straně. Na úvodní branku se přitom čekalo do 71. minuty. V té se prosadil Karel a gólové pojistky přidal v závěrečných čtyřech minutách kapitán Martin Šmíd. „První poločas byl silně nefotbalový, k čemuž přispěla výrazným dílem obě mužstva. Po změně stran si domácí začali vytvářet tlak, který nakonec dokázali přetavit ve vítěznou branku. Poté přidali do již nekonsolidované obrany další dva zářezy a připsali si tak tři body do tabulky. Nezbývá než jim pogratulovat a doufat, že na jaře jim budeme důstojnějším soupeřem,“ řekl k utkání sympaticky trenér trutnovské rezervy Vlastimil Honek.

Lázně Bělohrad – Sobotka 1:0 (0:0), branka: 84. P. Kazda. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 3:3. Diváci: 180. Bitvu dvou tabulkových sousedů rozhodla jediná branka, kterou ze standardní situace vstřelil šest minut před koncem domácí Petr Kazda. „V prvním poločase se hrálo spíš mezi vápny pouze s pár příležitostmi na obou stranách. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji a vytvořili si herní převahu. Hrálo se převážně na půli Sobotky. Tlak jsme, i přes velké množství standardních situací a příležitostí, využili až v 84. minutě,“ zhodnotil závěrečný duel podzimu trenér Lázní Bělohrad Tomáš Marek.

Broumov – Velké Poříčí 3:1 (3:1), branky: 16. Gago z pen., 23. Soumar z pen., 43. Ponikelský – 31. Bílek. Rozhodčí: Žerovnický. ŽK: 5:3. Diváci: 180. Konec dobrý, všechno dobré? Fotbalisté Broumova si možná toto rčení budou přes zimní přestávku dokola opakovat, aby však pozici na konci první poloviny tabulky obhájili, budou muset na jaře rozhodně přidat. To mužstvo z Velkého Poříčí čeká strastiplná druhá část sezony. Tým se musí připravit na boj o přežití. „Chtěli jsme se s podzimní části rozloučit třemi body, což se povedlo. Velká pochvala pro tým za celou podzimní část. Od čtvrtého kola sestavu různě lepíme a zisk čtyřiadvaceti bodů je prostě malý zázrak. O to smutnější je chování části našeho ‘publika‘, které když kluci vedou, tak mlčí, pokud zkazí přihrávku, dostanou z hlediště ‘kartáč’. To je opravdu na zamyšlení,“ chválil hráče a zlobil se na diváky domácí trenér Ondřej Zinke.