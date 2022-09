Myslím si, že soupeř nebyl vůbec špatný. Jejich kvalita neodpovídá tomu, že jsou v tabulce takhle dole. Mají tam hodně zkušený kádr, starší hráče. Ale my jsme byli hrozně produktivní. Když nepočítám gól z půlky, který jsem dal, tak jsme měli v prvním poločase dvě šance a dali jsme dva góly. Vysoká nastřelila tyčku, má hrozně nebezpečné standardní situace. To je jejich alfa a omega, z toho těží.

Můžete přiblížit svůj gól z poloviny hřiště?

Už vlastně od začátku zápasu jsme si s klukama říkali, že domácí gólman je vysoko a že bychom to možná mohli zkusit. Byl tam výkop od něj, následně můj vyhraný hlavičkový souboj, balon se odrazil od jejich středního záložníka zpátky ke mně, trochu jsem si ho potáhl a řekl jsem si: Hele zkusím to, nemám co ztratit. A tak jsem to zkusil a padlo to tam. Povedlo se to.

Takže to mohlo být ze vzdálenosti nějakých pětačtyřiceti padesáti metrů?

Myslím si, že ano. Podle mě to bylo nějak na úrovni kruhu z jejich půlky.

Celkem jste dal Vysoké tři branky, přitom do té doby jste za Slavii neskóroval. Spadlo to z vás?

Stoprocentně. Ne snad že by na mě nějak apelovali, ale já osobně jsem rád, že jsem konečně mohl takhle pomoct týmu. Přestoupil jsem ze třetí ligy do krajského přeboru a to by mělo být někde znát. Zvlášť když trénujete čtyřikrát týdně s klukama, kteří pravidelně hrají ČFL. Takže jsem rád, že se to povedlo. Hrozně to ze mě spadlo, cítím se teď dobře.

Potěšil jste hattrickem pokladníka mužstva?

Řekl bych, že za necelé tři týdny, co jsem ve Slavii, tak už tam mám asi víc než všichni dohromady (usměje se).

Co vás vůbec přivedlo do Slavie?

To je na dlouhé povídání, ale zkusím to vzít ve zkratce. Hrozně mě mrzelo, že jsem v chlumeckém áčku nedostával žádnou šanci. To je první věc. Tou druhou je rodina. Mám roční dcerku. Jsem takový typ hráče, že když nehraju za áčko, tak chci jít za béčko, abych hrál a byl v nějaké zápasové kondici. Ale prostě sobota i neděle zabitá, k tomu čtyřikrát v týdnu trénink, to nejde. I doma jsme s tím trochu bojovali, tak jsem rád, že jsem šel do Slavie a hraju. Uvidíme, jak to bude dál.

Mohla tam hrát roli i vidina toho, že hradecké mužstvo má ambice na postup do divize?

Rozhodně, to je i jedna z těch věcí. V Chlumci mám moc rád prostředí, jsem odtamtud, pocházím odtamtud, ale tady ve Slavii byly a jsou ambice. Doufám, že se nám podaří divize vykopat.

Teď jste zvítězili 5:0, předtím 3:0. Je Slavie zpátky ve formě, ve které by měla být?

Určitě. Máme velmi kvalitní a hlavně mladý mančaft. Dost mi to připomíná tým kluků z Bydžova, protože to jsou taky rychlí a běhaví mlaďáci. Trochu bych to mohl porovnávat, ale na druhou stranu my máme i pár zkušenějších hráčů, kteří třeba prošli divizí. Takže náš kádr je teď fakt silný a doufám, že budeme šlapat tak, jako se nám dařilo v posledních zápasech.

V neděli hrajete doma se zatím stoprocentní Solnicí. Překvapuje vás dosavadní počínání tohoto nováčka?

Abych řekl pravdu, tak mě to ani tolik nepřekvapuje. Nechci je nějak podceňovat, ale domnívám se, že ještě nenarazili na pořádně kvalitního soupeře. My pro ně budeme velká prověrka. Je to tým, který postoupil z I. A třídy a to, co předvádí, je pro něj hodně slušný výkon. Mají v kádru spoustu zkušených kluků, je to doplněné z okolí a kluky z dorostu Hradce, které tam mají stažené. Líbí se mi, jak hrají. Momentálně to kvalitou odpovídá tomu, kde jsou.

Jaký očekáváte zápas?

Samozřejmě těžký, bojovný. Nicméně my se jich rozhodně nebojíme a chceme potvrdit roli favorita, že na to máme a chceme jít výš. Určitě budeme chtít být více na balonu, určitě budeme chtít více presovat a podobně. Jdeme do toho zápasu s jediným cílem a to je zvítězit.