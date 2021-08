Veni, vidi, vici. Přišel, viděl, zvítězil. Tak by se dal charakterizovat počin kunčického trenéra Martina Nuna při víkendovém utkání fotbalové I. A třídy v Sobotce.

Fotbalistům Kunčic (v zelenobílém) se povedl parádní obrat. | Foto: archiv SK Bystřian Kunčice

Když domácí v 64. minutě dali gól na 3:0, o vítězi nebylo pochyb. Jenže bylo tomu přesně naopak. Hosté těsně předtím střídali, do útoku se postavil sám kouč a byl to on, kdo se postaral o velkolepý obrat. Kunčice nejenže za deset minut vyrovnaly (Nun skóroval dvakrát), ale dokázaly ještě ovládnout pozápasový rozstřel o druhý bonusový bod, když proměnily všech pět penalt.