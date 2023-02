Po postupu do krajského přeboru jste na podzim vládli i v něm. Čekal jste něco podobného?

Rozhodně jsme s prvním místem nepočítali, ale chtěli jsme hrát v horních patrech tabulky.

Co za úspěchy stojí?

Kluci trénují v hojném počtu, což je hrozně znát, protože si na hřišti rozumí. Musím však podotknout, že jsme v některých zápasech měli štěstí.

Zimní příprava



Ústí nad Orlicí (divize) - Solnice 6:0 (4:0).



Trutnov (divize) - Solnice 3:2 (3:1).

Branky Solnice: Motl z pen., Hlava.



Solnice - Náchod (divize) 1:5 (1:1).

Branka Solnice: Nejman.



Solnice - Letohrad (divize) 2:2 (1:0).

Branky Solnice: Valášek, Tobiška.



Lanškroun (krajský přebor) - Solnice 0:1 (0:0).

Branka Solnice: Lebeda.





Pozitiva převažovala, ale bylo něco během podzimu, co se vám nelíbilo a snažíte se na tom pracovat?

Ano, jsou věci, které se nám nelíbily. Pracujeme na tom, abychom zkvalitnili hru do útoku.

Dal by se vypíchnout jeden hráč, který udělal progres nebo mu to lepilo?

Chci vypíchnout celý tým, každý dal do zápasu maximum, i když se někdy nedařilo.

Kde vidíte hlavní rozdíl oproti I. A třídě?

Rozdíl je značný, týmy jsou daleko vyrovnanější. Oproti I. A třídě je tady spoustu zkušených hráčů, kteří hráli vyšší soutěže.

Pokud budete první po 30 kolech, uvidíme Solnici v divizi?

Zatím jsme v polovině soutěže, teprve jaro ukáže, jak na tom jsme. Pokud ano, tak to záleží na vedení klubu, jak se rozhodne. Divize je totiž na všechno daleko náročnější.

Máte za sebou soustředění a několik přípravných zápasů, jak jste spokojen s tréninkovou morálkou?

Teď máme několik zraněných, přesto je na trénincích vysoká účast.

Gólová radost fotbalistů Solnice.Zdroj: Eva Šebová

Potkáváte se s divizními soupeři, jaké je srovnání ve vašich očích?

První utkání s Ústím nad Orlicí nám otevřelo oči, soupeř byl ve všem jasně lepší. Museli jsme přidat v trénování. Další zápasy už byly povedenější, jsme s nimi schopni hrát vyrovnaně.

Jaké jsou v Solnici podmínky pro trénování během zimní přestávky?

V Solnici nemáme umělou trávu, proto zimní přípravu trávíme v Kostelci nad Orlicí.

Plánujete před startem sezony nějaké výrazné posilování?

Chceme přivést jednoho útočníka a obránce. Jinak máme kádr stabilizovaný.

Solnici vedete společně s kolegou Pavlem Potužníkem, jak si fotbalově rozumíte?

Rozumíme si skvěle. Všechno spolu konzultujeme, jsme naladěni na jedné vlně.

Brankář Moník: Minely si naštěstí nepamatuji a luxusních zákroků moc nebylo

Co stojí za vzestupem fotbalu v Solnici, přece jen tři dospělé mančafty nemá snad nikdo v kraji?

V Solnici jsou vytvořeny skvělé podmínky pro fotbal, kluci mají zájem hrát, proto máme tři týmy. Céčko se navíc skládá z legend solnického fotbalu.

Kdo bude na jaře největším pronásledovatelem?

Nejspíš Slavia, která se netají tím, že chce do divize.

V létě by se měl v Hradci Králové otevřít nový stadion, jak se na to těšíte a budete jezdit na zápasy, když to čas dovolí?

Určitě budu. Od doby, co hrají v Mladé Boleslavi, jsem se bohužel nebyl podívat ani jednou.