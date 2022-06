Že hosté vedli 0:3 a domácí pak srovnali, to se stává. Jenže v tomto případě se vše seběhlo hrozně rychle. Všechny góly padly v rozmezí dvaceti minut. Kosičky od 24. do 32. minuty vsítily tři góly, soupeři od hranic se to samé povedlo od 36. do 43. minuty.

„Klobouk dolů před klukama, že ani za stavu 0:3 to nezabalili a nakonec zaslouženě zápas zvládli vítězně, i když jen za dva body,“ uvedl Miroslav Harasevič, hrající trenér Hejtmánkovic.