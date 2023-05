Finalisté McDonald's Cupu známi. V Trutnově je dekorovali také hradečtí Votroci

Michale, jak se vám celý den v Trutnově líbil a co jste říkal na kvalitu zápasů?

Jako všechna krajská finále tohoto obřího školního turnaje to byl super fotbalový den, a to hlavně pro děti, což je nejdůležitější. Zahrají si dobré zápasy, mají moderátora, doprovodný program, přijeli ligoví hráči FC Hradec Králové, vyšlo počasí. Škoda snad jen umělé trávy, ale to bohužel způsobilo počasí, které nevyšlo dny předtím a přírodní trávník by se poničil. Kvalita zápasů už byla jako všude v této fázi velmi dobrá, k vidění byli hráči, kteří hrají i ligové soutěže svých kategorií, takže jsme mohli vidět spoustu krásný akcí i gólů.

Loni se Michal Blažej při finále v Teplicích potkal s Jakubem Kohákem.Zdroj: archiv DeníkuJak celkově hodnotíte přínos McDonald's Cupu, který se u nás hraje už 24 let?

Celý turnaj je skvělou možností pro děti hrát za svoji školu a být na to hrdí. Turnaj má velké jméno a je samozřejmě pro fotbal skvělá vizitka, že tyto školní akce podporuje, protože sportování dětí je nezbytná věc a musíme je k tomu vést a motivovat. Je to největší školní akce v České republice, do které jsme s organizačním štábem nově zapojili i malotřídní školy, což považuji za skvělý krok a obrovské zvýšení smyslu a prestiže turnaje i mezi těmito menšími školami.

Našli se v Trutnově hráči, kteří se vám vyloženě líbili, takoví, kteří vás svými výkony zaujali?

Mohl bych jmenovat tak dvacet hráčů, kteří se mi něčím opravdu líbili, ale nevidím to jako nutné. K vidění byla spousta super zápasů, fandění rodičů, emoce, radosti, ale i skvělé individuální výkony a akce, což je důležité.

Jak vidíte šance krajských postupujících v Uherském Hradišti?

Každá z vítězných škol má určitě šanci, především hradecká ZŠ Sever by mohla tradičně patřit k těm, které by se mohly umístit vysoko. Moc zvědavý jsem ale na dohalickou školu v kategorii M, jak se její děti budou prezentovat na ligovém stadionu 1. FC Slovácko. Bude to pro ně určitě úžasný zážitek, ale i to byl důvod, proč tato kategorie vznikla. Každopádně do Uherského Hradiště se moc těším a myslím, že i děti a učitelé vítězných škol. Bude to tam opravdu Svátek fotbalu, což je i název finálového turnaje.

Gratulace ze školy i od starostky. Z Dohalic pojede na Slovácko plný autobus

Zažil jste někdy sám podobný turnaj? K jakému byste jej přirovnal a co ve vás zanechal?

Když jsem byl na základní škole, hráli jsme spoustu turnajů v různých sportech, fotbal, basketbal, florbal, softbal, ze všech si doteď nějaké zážitky pamatuji, srovnávat se ale nedají. Akci velikosti McDonald's Cupu jsem nikdy nezažil. Jak jsem říkal, pro děti je to super turnaj a zážitek, důležité ale je, aby sportovaly pravidelně a fotbal a sport je bavil. Protože sport a pohyb jsou hrozně důležité součásti spokojeného a zdravého života.

Michal Blažej při finálovém turnaji 23. ročníku, který se konal před rokem v Teplicích.Zdroj: archiv Deníku