Ve šlágru krajského přeboru fotbalisté hradecké Slavie porazili v souboji dvou aspirantů na postup do divize Polici nad Metují vysoko 4:1. Nutno ovšem říci, že výsledek je pro hosty příliš krutý. Slávisté po vítězství drží druhou příčku v tabulce o skóre před Jaroměří, oba ztrácejí tři body na vedoucí Nový Bydžov, který je zatím stoprocentní. Včera doma otočil zápas s Rychnovem a vyhrál 3:1.

Výstavní rána

Duel v Orlické Kotlině zlomila až po hodině hry výstavní rána stopera Tomáše Kabeláče, po níž se fotbalisté hradecké Slavie ujali dvougólového vedení (3:1). Od tohoto okamžiku měli zápas dvou favoritů pod kontrolou.

„Byl to zlomový okamžik zápasu. Police měla před mým gólem šanci, kdyby ji proměnila, bylo to 2:2 a zápas se mohl vyvíjet jinak,“ poukázal na klíčový moment souboje šťastný střelec Tomáš Kabeláč, jenž napřáhl za hranicí šestnáctky a trefil levý horní roh branky Libora Vacha.

„Po mém gólu jsme se spíš soustředili na obranu, nechali jsme Polici hrát a vyráželi jsme do brejků,“ řekl Kabeláč, jenž před sezonou přišel do Slavie z divizního Náchoda.

Před trefou slávistického obránce padly tři rychlé branky. Nejprve se ve 5. minutě po průniku ze strany prosadil domácí Daniel Krotil, za čtyři minuty vyrovnal Josef Klapkovský, ale slávistům vrátil v 19. minutě vedení kapitán Martin Šolc.

V nastavení potom přidal čtvrtou trefu Jan Havrda.

„Měli jsme tam ještě další možnosti, naše vítězství mohlo být výraznější,“ doplnil Tomáš Kabeláč.

Fotbalisté Police, kterým nebyly uznány dva góly pro ofsajd, prohru přijali.

„Slávisté sehráli fantastický zápas. Byli techničtí i dostatečně bojovní. Získali dobrého stopera, mají šikovné útočníky… Dneska jsme neměli moc šancí vyhrát, mnoho příležitostí jsme si nevypracovali. Slavia vyhrála zaslouženě,“ přiznal po zápase Musa Ansuma, ghanský útočník ve službách Police, jenž naskočil do druhého poločasu, ale ani on se skóre nepohnul.

V Polici ale ambice rozhodně nemění a boj o postup do divize v žádném případě nevzdávají. „Rozhodně to nevzdáváme. Budeme bojovat. Jak se říká: Nikdy neříkej, že to nejde,“ zdůraznil Ansuma.

Dech beroucí čísla Otradovského

I. B třídě skupiny A zatím vládne rezerva Dvora Králové. V jejím dresu válí divizí (v minulosti) ostřílený útočník Martin Otradovský. A to přitom neodehrál zdaleka všechna utkání. Posuďte sami. Šestatřicetiletý forvard nastoupil v probíhající sezoně pouze do čtyř zápasů (třikrát absentoval), přesto má na svém kontě už dvanáct přesných zásahů, což mu dělá skvostný průměr tři góly na zápas!

O víkendu exceloval v hitu 7. kola na trávníku nedalekého Miletína, kde si podmanil první poločas. Ten Dvoráci vyhráli 4:0 a Otradovský vsítil všechny čtyři branky! Zápas nakonec skončil výhrou hostujícího celku v poměru 5:3.

Otočka Staré Paky z 0:2 na 5:2

Stejná soutěž nabídla v sobotu také jeden zajímavý obrat. Dolní Kalná rozjela domácí utkání se Starou Pakou impozantně a již ve 14. minutě vedla o dvě branky. Jenže tím její rozmach skončil, pak už se prosazovali pouze hosté. Ti ještě do přestávky čtyřmi trefami skóre otočili a po změně stran přidali pátý zásah.