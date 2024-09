Vladimír Machek dnes 08:00

/OSOBNOST DENÍKU/ Na šlágr proti Solnici si fotbalisté Jičína musejí počkat. O uplynulém víkendu byly kvůli vydatným dešťům a silnému větru odloženy všechny zápasy krajského přeboru. Zkušený obránce a kapitán Jakub Ulvr přeložení kvitoval. „Za mě určitě lepší. Myslím, že by to s fotbalem nemělo nic společného,“ říká jedna z hlavních osobností nejvyšší krajské soutěže. V zajímavém povídání přibližuje to, co se ve městě pohádky od minulé sezony změnilo. Z celku zralého na odstřel je postrach všech soupeřů.