Ano, mám velikou radost, že jsme tímto výsledkem porazili velmi silného soupeře. Před zápasem jsem věděl, že nás nečeká nic jednoduchého, protože Třebeš v aktuální formě byla na druhém místě tabulky a zatím na jaře odcházela z každého zápasu s bodovým ziskem, takže jsem rád, že jsme opět předvedli naši největší zbraň, a to důslednou a organizovanou obranu. Vycházela i kombinace, kde jsme ukázali plno pohledných akcí.

Vy jste zaznamenal hattrick, váš nejpovedenější letošní duel?

Tím, že jsem vstřelil hattrick, si dovolím říct, že tento zápas můžu zařadit jako svůj letošní nejlepší.

Můžete vaše tři branky popsat?

Jasně. První branka padla v 19. minutě po našem autovém vhazování, kdy na půlce skvěle přenesl hru na druhou stranu Lánský. Míč v kruhu získal Vrabec, přihrál na velké vápno Matějkovi, ten posunul balon do strany Zugarovi, který mě krásnou přihrávkou našel na zadní tyči, kam jsem nabíhal a poslal míč k levé tyči do protipohybu Hofmana.

Pokračujete.

Druhá branka padla ve 27. minutě, kdy Lánský vystihl lehkovážnou rozehrávku hostů, vnikl do vápna, v těžké pozici se zbavil dvou obránců, přihrál mi na malé vápno, já si položil kličkou na zem kapitána Krykorku a svojí druhou střelou k bližší tyči jsem zvýšil na 2:0.

Hattrick jste zkompletoval až v nastavení, že?

Přesně tak. Hosté hráli vzadu na riziko a hrozilo jim tak, že je potrestáme z našich silných brejků, což se i stalo. Unikl jsem z vlastní poloviny, na půlce obešel i brankáře a třetí brankou uzavřel skóre zápasu.

Kolik se v Jičíně platí za hattrick do klubové kasy?

Naštěstí jenom tři stovky. (směje se)

Asi hodně důležité vítězství, když se podíváme na vyrovnanou tabulku a problémy východočeských týmů v divizi?

Ano, souhlasím. Tím, že jdeme zápas od zápasu a chceme krůček po krůčku šplhat tabulkou výš a výš, tak pro nás je každý vítězný zápas hodně důležitý.

Kdo letos podle vás krajský přebor vyhraje?

Věřím Solnici. Díky čtyřbodovému náskoku, který momentálně má na druhou hradeckou Slavii, a za mě i lepšímu losu, než mají všichni ostatní potencionální soupeři. Náskok udrží a vyhraje krajský přebor.

Na jaře se v Jičíně začalo dařit, už máte na svém kontě šest výher a další body za remízy, co se oproti podzimu změnilo?

Hlavně atmosféra v kabině. Měli jsme nějaké problémy, vyčistil se z ní negativní vzduch a od té doby panuje v mužstvu zase dobrá nálada. Navíc více hráčů doléčilo svá vážnější zranění, a to včetně mě. K tomu vedení začalo odvádět ještě lepší práci a v neposlední řadě se v zimní přípravě velmi dobře potrénovalo, což je teď hodně znát. Na hřišti makáme jeden za druhého.

Do Jičína jste přišel z Rejšic, proč jste se rozhodl pro tuto změnu?

Jičín je krásné město, já se tu narodil. A čím jsem byl starší, tím víc mě to táhlo domů, proto jsem se rozhodl pro návrat. Jsem rád, že mám tento skvělý klub zaznamenaný v kariéře. Bylo to pro mě opravdu jednoduché rozhodnutí.

Ve středočeském kraji jste hrál I. A třídu, dá se tato soutěž nějak porovnat s krajským přeborem na Královéhradecku?

Dá. I v I. A třídě je spoustu kvalitních týmů s hodně technickými hráči, kteří si prošli také mládežnickými kategoriemi ať už v prvoligových nebo v druholigových týmech. Ale fotbalová úroveň na Královéhradecku šla nahoru a momentálně je tak o něco kvalitnější soutěží.

V mládeži jste působil v Mladé Boleslavi, na co nejraději vzpomínáte?

Na mé přátelé se kterými jsem prožil nespočet krásných momentů, na které nikdy nezapomenu. Pak na lidi, kteří byli kolem nás, na všechny trenéry, maséry a doktory. Vždycky se o nás starali tak, abychom na tom byli co nejlépe. A také na největší úspěchy, které jsme s naším nebo pak i o rok mladším ročníkem dokázali vybojovat. V roce 2012/2013 mistři 1. dorostenecké ligy U19, na to navazoval úspěch ve Zlíně v roce 2013 - 2. místo Československého poháru U19 a pak právě už se zmiňovaným mladším ročníkem v roce 2014/2015 mistři Juniorské ligy U21.

Kdy a kde jste vůbec začal s fotbalem? Jaké byly vaše první tréninky?

S fotbalem jsem začal v sedmi letech v Libáni, kde jsem chodil i na základku. Na první tréninky si už nevzpomenu, ale vím, že se mi dařilo dávat gól za gólem. V jednom zápase jsem jich dal devět a za celou sezonu dokonce přes 100. To už se mi asi nikdy nestane. (směje se)

Je vám 29 let. Máte ještě nějaký fotbalový sen?

Velký fotbalový sen už nemám a ani ho neočekávám. Nabídky od týmů z vyšších soutěží sice přicházejí, ale jediné, co bych si do budoucna přál, je s Jičínem postoupit do divize. Myslím, že každý můj spoluhráč má svoji kvalitu a hlavně Jičínu by tato soutěž slušela už jenom za krásné zázemí.

V současné době probíhá světový šampionát v hokeji, koukáte na zápasy? Jak dopadne český tým?

Přiznám se, že celý zápas českého týmu jsem ještě neviděl, ale věřím a zároveň klukům přeji, aby nějakou medaili domů přivezli. Nejhůř tedy skončíme na třetím místě!