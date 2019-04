Fotbalisté Jičína na domácím hřišti potrápili Nový Bydžov, nakonec po remíze 2:2 prohráli v penaltovém rozstřelu 5:6.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Ve 31. minutě nacentrovali hosté míč napravo a nabíhající Muler překvapil Puše z úhlu – 0:1. Ve 38. minutě střílel Vaněk z podobného místa a zvýšil na 2:0 pro hosty. Jičín se dočkal v 58.minutě, kdy kontaktní branku zaznamenal Zezulka. Vyrovnání Jičín vybojoval v 88. minutě, kdy si na centr z trestného kopu Míky naskočil Vích a hlavou k pravé tyči dostal zápas do penaltového rozstřelu. Ten však domácí nezvládli. „Není to výmluva, ale během 14-ti dnů jsme sehráli pět soutěžních zápasů a už nám tentokrát chyběla jiskra a lehkost. O to víc mě po nepříznivém vývoji těší, že jsme dokázali takhle zareagovat, škoda nezvládnutého penaltového rozstřelu na závěr,“ uvedl trenér Jičína Miroslav Jeník.