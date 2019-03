V derby Jičín rozstřílel Sobotku

Čekal se vyrovnaný duel, ale v utkání dvou rivalů nedal ten zkušenější nováčkovi šanci. Jičín zaslouženě 6:0 vyhrál. Duel sledovalo 245 diváků, což je v Jičíně vysoký nadprůměr. „Vyšel nám na výbornou úvod zápasu, kdy se rozhodlo o výsledku,“ uvedl spokojený trenér Jičína Miroslav Jeník.

Labík znovu pálil ostrými, přesto si lídr odvezl dva body

Ve dvou jarních kolech zaznamenal už šest branek. Chlumecký Jan Labík se proti Libčanům prosadil hned dvakrát, jenže lídr soutěže po remíze 2:2 vyhrál v penaltovém rozstřelu. „ Bod s lídrem bereme a budeme dělat vše pro to, abychom na naše solidní výkony dokázali navázat,“ řekl asistent trenéra Chlumce Petr Kycelt.

Záchranářský duel rozhodl až penaltový rozstřel

Utkání dvou posledních celků tabulky rozhodl stejně jako v Chlumci penaltový rozstřel. Rychnov v něm porazil Lázně Bělohrad, když utkání skončilo 1:1. Pro oba týmy je remíza velmi málo. „V úplném závěru jsme mohli zápas rozhodnout, bohužel jsme neuspěli a tak vezeme jen bod,“ hodnotil trenér Bělohradu Tomáš Marek.

Bydžov si v Dobrušce s chutí zastřílel

Jasnou výhru 7:0 přivezli ze hřiště Dobrušky svěřenci trenéra Petra Průchy. „Hosté byli lepší ve všech směrech, z jejich projevu byl cítit zdravý duch kabiny,“ chválil soupeře trenér Dobrušky Miloš Killar.

Výrok kola

„Předvedli jsme něco, co svojí úrovní nepatří do této soutěže.“

(Ladislav Štrobl, trenér Sobotky po debaklu 0:6 v Jičíně.)



Borec kola

Hattrickem sestřelil červenokostelecký záložník Marek Srkal silné Vrchlabí. Jeho tým porazil horaly 3:1. První branku zaznamenal v prvním poločase z pokutového kopu, další dvě přidal po změně stran. Byl to jednoznačně „jeho“ zápas.