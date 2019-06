Jičín do utkání nastoupil i se třemi dorostenci v základní sestavě. A vstup se domácím vydařil skvěle, když se už ve třetí minutě prosadil nejmladší hráč na hřišti Vojtěch Matějka. Vyrovnání se hosté dočkali ve 30. minutě, kdy po jičínském nedorozumění ve vápně dopravil míč do branky Mokrý s srovnal na 1:1.

Jak se Jičínu parádně podařil vstup do zápasu, tak se mu hrubě nepodařil vstup do 2. poločasu, když ve 48. minutě po brejku hostí dorazil míč do branky osamocený Hofman – 1:2. V 57. minutě se za obranu dostal Kocourek, obešel Rolejčka a z úhlu vyrovnal na 2:2. Rozhodnutí přišlo v 84. minutě, kdy z rohového kopu rozhodl o vítězství Libčan Kraják.

„I přes prohru jsme nepodali špatný výkon, herní projev byl slušný, ale všechny obdržené branky byly laciné, což rozhodlo o výsledku proti kvalitnímu soupeři,“ uvedl trenér Jičína Miroslav Jeník.