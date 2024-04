Lepší vstup do jara si nemohli přát. Fotbalisté Dětenic v okresním přeboru na Jičínsku…

Kdo čekal, že úvodní branka Jičín skolí, ten se mýlil. „I po změně stran jsme byli vyrovnaným soupeřem. Znovu jsme si vypracovali gólovky. V největší byl asi Zugar, kdy si zasekl obránce a vystřelil, bohužel do míst, kde stál připravený gólman Hladík. Hráli jsme opravdu dobře, čím víc se blížil konec zápasu, soupeř byl nervóznější a zdržoval,“ popisoval zajímavé momenty duelu třicetiletý fotbalista.

Jeho tým poprvé inkasoval na konci první půle z penalty. „Je to škoda. Nešťastně jsme faulovali v pokutovém území a Náchodu jsme doslova darovali desítku. Tu Havlena s přehledem proměnil,“ pokračuje.

David Fidrich.Zdroj: archiv„Dokonce jsme si vypracovali i gólové šance, které nás mohly poslat do vedení, jenže v tomhle je štěstí proti nám,“ povzdechl si Fidrich.

Za sobotním duelem proti Náchodu se ohlédl a na středeční pohár zve jičínský fotbalista David Fidrich. „Nastoupili jsme proti velmi kvalitnímu týmu, který je silný na balónu. My jsme ho však zaskočili tím, že jsme poctivě plnili úkoly, které jsme si v šatně dali. Organizovaně jsme bránili a makali jeden za druhého,“ začala hodnocení domácí sedmička.

Domácí však museli v závěru otevřít hru, což exdivizní zkušený protivník potrestal. „Chtěli jsme vyrovnat a poslední síly jsme dali do útoku, šel tam i náš stoper Ulvr. Bylo to vabank a Náchod toho využil, když dal dvě branky z povedených brejků,“ řekl Fidrich.

Jičín v letošní sezoně bojuje o záchranu. Ve dvaceti odehraných duelech získal 14 bodů a je předposlední. „Máme před sebou ještě spoustu důležitých zápasů, ve kterých můžeme získat body k záchraně. Jedno je asi jisté, bude se rozhodovat až do posledních kol. Já věřím, že se štěstí, které v posledních zápasech nemáme, otočí v tu pravou chvíli a tím se nám podaří dosáhnout cíl, který jsme si dali před začátkem jara – zachránit SK Jičín v krajském přeboru,“ přeje si Fidrich.

DO JIČÍNA MÍŘÍ KOHOUTI Z LIBČAN

Další duel sehrají fotbalisté Jičína už ve středu. Ve čtvrtfinále krajského poháru změří na domácím hřišti síly s Libčany a zabojují o postup mezi nejlepší čtyři mančafty.

„Očekávám postup do semifinále, když už jsme se dostali až sem. Doufám, že si po dvou prohraných zápasech, ve kterých jsme podali dobré výkony, konečně spravíme chuť. Libčanům máme navíc co vracet. V posledních dvou vzájemných kláních jsme prohráli o jediný gól, a to jsme si vždy minimálně bod zasloužili, protože jsme byli lepším týmem,“ uzavírá Fidrich.

Jičín - Náchod 0:3

Fakta - branky: 38. z pen. a 90. Havlena, 86. Rojšl. Rozhodčí: Valihora - Filip, Klement. ŽK: Ulvr - Zabrzeski, Čejchan, Hladík. Diváci: 70. Poločas: 0:1.