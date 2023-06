Davide, ve středu jste zvládli nesmírně důležitý zápas v Kostelci nad Orlicí, kde jste vyhráli 5:2, co rozhodlo?

Rozhodla druhá půle, ve které jsme přidali hlavně v nasazení a důrazu, což nám výrazně chybělo v prvním poločase. Poté tam napadaly i nějaké branky a už jsme nedopustili žádné drama a konec si pohlídali.

FK Kostelec nad Orlicí - TJ Jiskra Hořice 2:5



Fakta - branky: 26. Kotyza, 38. Dostálek - 21. Nečesaný, 40., 59., 65. z pen., 82. D. Drozd. Rozhodčí: Trejbal - Čožík, Kánská. ŽK: 3:1. Poločas: 2:2. Kostelec nad Orlicí: Kozák – Klapal, Kaplan, Müller, Smola, Dostálek (85. Žežule), Kotyza (85. Pups), Kvasnička, Cvejn, Šupler (70. Poledno), Kytlík (82. Havel). Hořice: Dufek - Kuneš, Vávra (46. Černý), D. Palm, Nečesaný - Havelka (89. Bango), Hátle, P. Palm (76. Jonáš), P. Drozd - Šedivý (90. Šeda). D. Drozd.

Jeli jste na hřiště posledního s vědomím, že hrajete o setrvání v krajském přeboru?

Ano. Je to realita, se kterou jsme tam jeli a věděli jsme, že nic jiného než tři body by nám nepomohly. Myslím, že v prvním poločase to na nás bylo vidět a s tímto tlakem jsme si hlavně ze začátku moc neporadili.

Ještě ve 38. minutě jste prohrávali, jak bylo důležité, že jste do přestávky srovnal na 2:2?

Velmi. Sice se nám první půle nepovedla, ale do té druhé jsme vstupovali od začátku, jako by se nic nestalo. Kdybychom o poločase prohrávali, tak by to bylo mnohem složitější.

Po změně stran jste pálil už pouze vy, byl to váš nejvydařenější letošní duel?

Co se týče branek, tak ano. Čtyři góly jsem v této sezóně ještě nevsítil, ale herně určitě ne. První půle byla od celého týmu taková vlažná. Hrajeme o setrvání v soutěži a na hřišti to musí být vidět. Nemusí se dařit, ale bojovat o každý balón je základ úspěchu.

Co se po změně stran změnilo, že jste na hřišti začali dominovat?

Jak jsem již zmínil, především jsme přidali v osobních soubojích. Začali jsme jich většinu vyhrávat, sbírat odražené míče a pak byl i prostor na nějakou kombinaci. Ve druhém poločase jsem u nás viděl mnohem větší chuť vyhrát.

Které branky si vážíte nejvíc?

Nejvíce si cením té druhé, mojí první. I když jsem míč ze standardky spíš jen prodlužoval na zadní tyč, tak s přispěním obránce skončila až v síti. Byla to šťastná branka, ale srovnat do poločasu bylo důležité, a to hlavně pro naši psychiku.

Nejlepší střelci KP



25 - Adam Novotný (Slavia HK)

20 - Jakub Hartman (Chlumec n. C. B)

19 - Milan Ujec (Vysoká n. L.)

18 - Roman Zajíček (Rychnov n. Kn.)

17 - David Drozd (Hořice)

16 - Jiří Kučera (Chlumec n. C. B)

V neděli vás čeká další zápas, který je potřeba zvládnout, když doma hostíte Dobrušku, co duelu očekáváte?

Jsme v situaci, kdy je pro nás stěžejní každý zápas, ale takto to má nyní dost týmu v krajském přeboru. Očekávám velkou bitvu, protože v případě výhry se můžeme na Dobrušku dotáhnout. Věřím, že využijeme domácího prostředí a podpory fanoušků a tento duel zvládneme.

Zažil jste někdy podobně náročný konec sezony, kdy se bojuje o holý život v soutěži?

V loňské sezóně jsme také hráli „o všechno“ až skoro do posledního utkání, protože jsme nevěděli, jak dopadne situace v divizi. Letos se divize vyvíjí ještě hůře a můžou sestupovat až čtyři mužstva, což drží v obavách skoro polovinu tabulky.

Když se přesuneme k futsalu, tak letošní sezonu jste zakončili na druhém místě, jak ji hodnotíte?

Hodnocení sezony nemůže být nikterak pozitivní. I když jsme vyhráli ligový pohár a v Lize mistrů se skoro dostali až do vysněné Final four, tak ve finále play off jsme prohráli a ligový titul získala Plzeň. Ve futsale postupuje do Ligy mistrů jen vítěz ligy, takže o tuto skvělou soutěž přijdeme.

David Drozd.Zdroj: archiv hráče

Co podle vás rozhodlo ve prospěch Plzně?



Těch faktorů bylo určitě více. Za mě se série nejvíce přiklonila na stranu Plzně ve druhém utkání, kdy jsme nedokázali dotáhnout zápas do vítězného konce, když jsme vedli 3:0 a 4:3. Každopádně jsme celkově prohráli 3:0 na zápasy, takže důvodů, proč to nevyšlo, bylo hodně.