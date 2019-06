Fotbalisté Hořic to dokázali. V posledním kole vyhráli na hřišti Vysoké nad Labem 2:1 a díky prohře Dobrušky v Třebši (2:5) se v nejvyšší krajské soutěži dokázali udržet.

Krajský přebor ve fotbale: TJ Jiskra Hořice - SK Sobotka. | Foto: Deník/ Pavel Illich

Přitom vstup do utkání měli lepší domácí, když je ve 28. minutě poslal do vedení Podlipný, jenže do poločasu srovnal Pečenka a o výhře Jiskry rozhodl v 53. minutě Dominik Palm.