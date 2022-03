Poslední březnový víkend nabídne úvodní boje v jarní části krajské soutěže JAKO I. B třídy. Skupině B vládnou po podzimu týmy z Hradecka, jenž okupují první tři místa a měly by si to rozdat o postup do I. A třídy. Štikou soutěže je bezesporu nováček ze Stěžer, který po postupu válí i o patro výš, zatím mu patří druhé místo za rezervou Třebše. Ta má v čele náskok pěti bodů. Třetí je béčko Slavie.

Na opačném pólu tabulky jsou Smiřice. Ty na podzim získaly pouze bod a jejich záchrana by se rovnala zázraku. I podle slov z klubu chtějí letošní sezonu se ctí dohrát.

TJ SOKOL TŘEBEŠ B (1. místo, 39 bodů)

Lukáš Michal, trenér: „Naším cílem je předvádět na jaře pěkný fotbal, který se bude líbit našim fanouškům. Dále zabudovat do mužstva co nejvíce dorostenců, kteří by měli mít nakročeno od nové sezony mezi muže, ale také se poprat o co nejlepší umístění v tabulce.“

TJ SOKOL STĚŽERY (2. místo, 34 bodů)

Radim Pavlík, trenér: „Na jaře chceme navázat na výborný, a pro nás i premiérový, podzim v krajských soutěžích. Dále bavit fotbalem sebe i diváky. A rozhodně se chceme poprat o čelní příčky krajské I. B třídy. Příprava se pomalu chýlí ke konci a jsem spokojen. Myslím si, že tým je dobře připraven.“

FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ B (3. místo, 33 bodů)

Martin Krempa, trenér: „Rádi bychom navázali na podzimní výkony a pokud se nám podaří postoupit tabulkou výš, bude to příjemný bonus. Naším hlavním cílem stále zůstává se fotbalem především bavit.“

TJ SPARTAK OPOČNO (4. místo, 25 bodů)

Adam Smola, sekretář klubu: „Po podzimní části jsme se slušným ziskem pětadvaceti bodů skončili na čtvrtém místě, což vzhledem k situaci v kádru, především kvůli častým zdravotním komplikacím, je pro nás nakonec úspěch. V jarní části bychom chtěli na tyto získané body navázat, pohybovat se dále v horních patrech tabulky a hrát fotbal, který bude bavit.“

TJ LOKOMOTIVA MEZIMĚSTÍ (5. místo, 24 bodů)

Kamil Dušánek, sekretář klubu: „Po minulých sezonách, kdy jsme měli pokaždé velké problémy se záchranou, je pro nás momentální páté místo v tabulce velice uspokojující. Nevím, jestli se nám na jaře toto lichotivé umístění podaří udržet, ale rozhodně se chceme pohybovat minimálně v klidném středu tabulky a zdaleka se vyhnout bojům o záchranu.“

TJ SLAVOJ PŘEDMĚŘICE (6. místo, 23 bodů)

Lukáš Mrkvička, trenér: „Rádi bychom navázali na bodový podzim a sbírali pravidelně další body do tabulky. Abychom mohli odehrát poklidné jaro v horním středu tabulky. Dále je v plánu návrat a začlenění hráčů po dlouhodobých zraněních.“

TJ BANÍK VAMBERK (7. místo, 20 bodů)

Ladislav Falta, sekretář: „Pro jaro máme za cíl udržet se bezpečně ve středu tabulky a hrát co nejlepší fotbal.“

TJ SPARTAK KOSIČKY (8. místo, 19 bodů)

Radan Koliáš, trenér: „Díky dobré zimní přípravě chceme předvádět atraktivní fotbal, který bude bavit nejen nás, ale i naše fanoušky.“

TJ SOKOL MALŠOVICE (9. místo, 19 bodů)

Lukáš Zrůst, trenér: „Naším úkolem a zároveň cílem bude získat dostatek bodů a pohybovat se mimo sestupové vody. Myslím, že střed tabulky by nám slušel.“

TJ SOKOL JAVORNICE (10. místo, 17 bodů)

Tomáš Krunčík, trenér: „V naší situaci chceme jaro důstojně odehrát.“

FC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ (11. místo, 15 bodů)

Miroslav Slezák, předseda klubu: „Náš cíl pro jaro je vzhledem k postavení v tabulce jasný – záchrana soutěže je naším velkým přáním!“

TJ SOKOL LÍPA NAD ORLICÍ (12. místo, 14 bodů)

David Mondík, sekretář: „Určitě se dostat na vyšší příčku v tabulce, než kde se teď pohybujeme. Mít z fotbalu radost, bavit se ním a předvádět dobré kolektivní výkony.“

TJ SOKOL HEJTMÁNKOVICE (13. místo, 11 bodů)

Miroslav Harasevič, trenér: „Naším cílem je se fotbalem bavit a v dnešní nelehké době si užívat skvělou partu lidí v naší kabině a okolo ní. Pokud by se nám podařilo uhrát i nějaké mistrovské body a posunout se ve vyrovnané tabulce o několik pater výše, byli bychom spokojení. Přes zimu se nám vyprázdnila marodka a celkem dobře jsme potrénovali, takže uvidíme, na co to bude na konci jarní části stačit.“

SK SMIŘICE (14. místo, 1 bod)

Ladislav Obst, sekretář klubu: „Jednoduchým cílem pro jarní část letošní sezony je dohrát soutěž.“

Los jarní části B skupiny I. B třídy

15. KOLO (26. a 27. března) – sobota 14.00: Třebeš B – Vamberk (UMT Všesportovní stadion). 15.00: Hejtmánkovice – Předměřice, České Meziříčí – Smiřice, Kosičky – Javornice, Malšovice – Meziměstí. Neděle 14.00: Lípa nad Orlicí – Opočno. 15.00: Stěžery – Slavia Hradec Králové B.

16. KOLO (2. a 3. dubna) – sobota 10.15: Slavia Hradec Králové B – České Meziříčí. 16.30: Vamberk – Lípa nad Orlicí, Smiřice – Kosičky, Opočno – Hejtmánkovice, Předměřice – Malšovice, Javornice – Třebeš B, Meziměstí – Stěžery.

17. KOLO (9. a 10. dubna) – sobota 16.30: České Meziříčí – Meziměstí, Třebeš B – Smiřice, Opočno – Předměřice, Hejtmánkovice – Vamberk. Neděle 14.00: Lípa nad Orlicí – Javornice. 16.30: Stěžery – Malšovice, Kosičky – Slavia Hradec Králové B.

18. KOLO (16. a 17. dubna) – sobota 10.15: Slavia Hradec Králové B – Třebeš B. 17.00: Vamberk – Opočno, Smiřice – Lípa nad Orlicí, Předměřice – Stěžery, Javornice – Hejtmánkovice, Meziměstí – Kosičky. Neděle 17.00: Malšovice – České Meziříčí.

19. KOLO (23. a 24. května) – sobota 17.00: Opočno – Javornice, Vamberk – Předměřice, Kosičky – Malšovice, České Meziříčí – Stěžery, Hejtmánkovice – Smiřice. Neděle 14.00: Lípa nad Orlicí – Slavia Hradec Králové B. 17.00: Třebeš B – Meziměstí.

20. KOLO (30. dubna a 1. května) – sobota 10.15: Slavia Hradec Králové B – Hejtmánkovice. 14.00: Javornice – Vamberk. 17.00: Meziměstí – Lípa nad Orlicí, Předměřice – České Meziříčí, Malšovice – Třebeš B, Smiřice – Opočno. Neděle 17.00: Stěžery – Kosičky.

21. KOLO (7. a 8. května) – sobota 17.00: Kosičky – České Meziříčí, Vamberk – Smiřice, Opočno – Slavia Hradec Králové B, Javornice – Předměřice, Hejtmánkovice – Meziměstí. Neděle 14.00: Lípa nad Orlicí – Malšovice. 17.00: Třebeš B – Stěžery.

22. KOLO (14. a 15. května) – sobota 10.15: Slavia Hradec Králové B – Vamberk. 17.00: Předměřice – Kosičky, Meziměstí – Opočno, Smiřice – Javornice, Malšovice – Hejtmánkovice, Stěžery – Lípa nad Orlicí. Neděle 16.00: České Meziříčí – Třebeš B.

23. KOLO (21. a 22. května) – sobota 17.00: Javornice – Slavia Hradec Králové B, Třebeš B – Kosičky, Vamberk – Meziměstí, Smiřice – Předměřice, Opočno – Malšovice, Hejtmánkovice – Stěžery. Neděle 14.00: Lípa nad Orlicí – České Meziříčí.

24. KOLO (28. a 29. května) – sobota 10.15: Slavia Hradec Králové B – Smiřice. 17.00: Předměřice – Třebeš B, České Meziříčí – Hejtmánkovice, Meziměstí – Javornice, Malšovice – Vamberk, Stěžery – Opočno, Kosičky – Lípa nad Orlicí.

25. KOLO (4. a 5. června) – sobota 10.15: Javornice – Malšovice, Slavia Hradec Králové B – Předměřice. 17.00: Hejtmánkovice – Kosičky, Vamberk – Stěžery, Smiřice – Meziměstí. Neděle 14.00: Lípa nad Orlicí – Třebeš B. 15.00: Opočno – České Meziříčí.

26. KOLO (11. a 12. června) – sobota 17.00: Malšovice – Smiřice, Stěžery – Javornice, Kosičky – Opočno, Předměřice – Lípa nad Orlicí, Třebeš B – Hejtmánkovice, Meziměstí – Slavia Hradec Králové B, České Meziříčí – Vamberk.