Amatérský fotbal bude - pokud vůbec - pokračovat až na jaře, i proto je čas na rekapitulaci zkráceného podzimu. Jak viděl start letošní sezony kapitán Broumova Miroslav Hečko?

Miroslav Hečko působil dlouhé roky v zahraničí. | Foto: archív hráče

Podzim se ve Slovanu rozhodně nepovedl podle představ. Tým se v AM Gnol I. A třídě nachází až na předposledním patnáctém místě. To určitě není postavení, kde by si přál tradiční klub být. „Není to dobré. Bohužel jsme na začátku sezony měli hodně zraněných hráčů, což se promítlo do našeho postavení v tabulce," hledal příčiny špatných výsledků broumovský kapitán. Flintu do žita však rozhodně nehází, Hečko toho totiž s fotbalem zažil už opravdu hodně, ve své kariéře působil v nižších soutěžích v Německu a v Rakousku, proto má zkušeností na rozdávání, předává je tak mladším? „Přijde mi, že v dnešní době o to mladší generace nemá zájem. Ale když se naskytne možnost, snažím se o to," říká.