Lepší vstup do jara si nemohli přát. Fotbalisté Dětenic v okresním přeboru na Jičínsku…

Po změně stran si nejprve Hořice vypracovaly stoprocentní šanci, ale Havelka v ideální pozici přestřelil Matulovu branku. „Po přestávce soupeř hru vyrovnal, vytvořil si tutovou příležitost,“ potvrdil Dujsík.

Jenže v 71. minutě fauloval ve vápně Hátle a hosty poslal z pokutového kopu do vedení Knespl. „Poté, co se nám podařilo jít do vedení, mohli jsme využít rychlých brejků a ty se nám dařily proměňovat,“ pochvaloval si Dujsík.

Jeden takový zužitkoval deset minut před koncem Machač, jež dostal parádní průnikovou přihrávku a po sólu přes polovinu hřiště míč uklidil za bezmocného Maška. Gólový účet v nastaveném čase uzavřel dorostenec Formánek.

„Velmi krutý výsledek, který naprosto neodpovídá průběhu duelu. Byl to klasický remízový zápas, ve kterém byli hosté šťastnější a měli rozdílového hráče. Tím byl Filip Machač,“ uvedl vedoucí hořického mužstva Josef Vydra a dodal: „Za 75 minut zápasu pro domácí velká pochvala, zbývajících patnáct raději rychle zapomenout.“

To v hostujícím táboře panovala spokojenost s venkovní výhrou. „Celý tým zaslouží pochvalu, hráli jsme ze zabezpečené obrany a využívali rychlých kontrů. Hrálo se v příjemném prostředí krásného fotbalového areálu a za výborného řízení hlavního rozhodčího,“ uzavřel trenér Dvora.

Hořice – Dvůr Králové 0:3

Fakta – branky: 71. Knespl z pen., 81. Machač, 90. Formánek. Rozhodčí: Klement – Martínek, Filip. ŽK: Hátle, Nečesaný – Picha, Trnka, Sojka. Diváci: 400. Poločas: 0:0.

TJ Jiskra Hořice: Mašek - Nečesaný, D. Palm, Pour (17. Rathovský) - Bango, Rozsévač, Hátle, P. Palm - Vávra (60. Molnár), Havelka, (79. Pácalt), J. Kuneš (79. Lacina).

TJ Dvůr Králové nad Labem: Matula – Formánek, Machač (87. Hampl), Picha, Vitebský, Jirousek (68. Sojka), Ngantsie, Olawoyin, Knespl (87. Klazar), Trnka (87. Žaba), Janata (57. Hruška).