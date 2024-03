/SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA DENÍKU/ Máte přehled, kteří fotbalisté na podzim dominovali střeleckým tabulkám? Nebo které duely krajských soutěží převyšovaly svou gólovou atraktivitou ostatní dění v soutěžích? Pak si vyzkoušejte náš kvíz, který je také součástí tradiční přílohy Deníku, jež nese název FOTBALOVÝ DENÍK a vyšla ve čtvrtek 7. března.

Jak jste sledovali podzimní dění v krajských soutěžích? Dozvíte se v kvízu, který vyšel ve čtvrtek 7. března v příloze FOTBALOVÝ DENÍK. | Foto: Michal Malý

Sledovali jste na podzim krajské fotbalové soutěže mužů pořádané Královéhradeckým krajským fotbalovým svazem? Pak si s námi zkuste osvěžit paměť vzpomínkami na zajímavé události, které se během první poloviny sezony udály. Připravili jsme pro vás dohromady 15 otázek, pokaždé se třemi možnosti odpovědi. Řada z nich se týkala toho na fotbale nejzajímavějšího – nastřílených branek. Je jen na vás, jak si s kvízem poradíte.

1) Na úvod matematická rozcvička. Mámev kraji krajský přebor a I. A třídu, obě tyto soutěže po šestnácti týmech, navíc dvě skupiny I. B třídy po čtrnácti týmech. Polovina sezony je za námi. Kolik dohromady zápasů bylo na podzim ve všech těchto soutěžích sehráno?

a) 418

b) 420

c) 422

2) Ve čtyřech krajských soutěžích hraje v této sezoně dohromady šedesát mužstev, pouze jedno se ale může chlubit nedobytnou tvrzí a za celý podzim doma neztratilo ani bod. Který tým to byl?

a) SK Solnice v krajském přeboru

b) Sokol Železnice v I. A třídě

c) FK Černilov v I. B třídě

Snímek z utkání krajského přeboru mezi Solnicí a Náchodem (3:0)Zdroj: Michal Malý

3) Krajský přebor nabídl na podzim hned tři borce, kteří do sítí soupeřů dokázali nastřílet dvojciferný počet branek. Který hráč jich nasázel vůbec nejvíc?

a) Damani Camara z Police

b) Marek Vítek ze Solnice

c) Daniel Votrubec z Jaroměře

4) Hned v 1. kole I. A třídy nastřílel útočník Třebechovic pod Orebem pět branek za zápas! O kterého borce se jednalo?

a) Martin Bíl

b) Dominik Dědeček

c) Marek Král

5) Když jsme u úvodního dějství sezony, pak v I. B třídě skupiny B premiérové kolo nabídlo tři nerozhodné výsledky a z toho jednu opravdu divokou remízu 6:6. Které dva celky se tehdy utkaly?

a) Rychnov n. Kn. B a Velichovky

b) Malšova Lhota a Opočno

c) Meziměstí a Teplice nad Metují

6) Ve třech podzimních zápasech I. A třídy padl dvojciferný počet branek. Ve kterém jich hráči zaznamenali vůbec nejvíc? Prozradíme, že jich bylo 12!

a) v utkání Kunčice – Třebechovice p. O.

b) v utkání Nový HK – Nové Město n. M.

c) v utkání Trutnov B – Miletín

7) Kdo byl na podzim nejlepším střelcem krajské soutěže I. A třídy?

a) Vítězslav Hrubý z Kostelce n. O.

b) Petr Halberštát ze Stěžer

c) Milan Ujec z Vysoké nad Labem

8) Pouze dva zápasy B skupiny krajské soutěže I. B třídy skončily bez branek. Oba se přitom hrály na stejném hřišti. Který tým ve dvou domácích utkáních odehrál hned dva výsledky 0:0?

a) Sokol Malšova Lhota

b) Spartak Rychnov nad Kněžnou B

c) FC Zdelov 1963

Fotbalisté Police nad Metují nastříleli za podzim 41 branek.Zdroj: archiv Deníku

9) Fotbalisté Police nad Metují se na podzim mohli chlubit skvělou návštěvností. Hned na jejich první domácí zápas dorazilo úctyhodných 924 diváků! Proti komu tehdy Spartak nastoupil?

a) proti velkému rivalovi z Náchoda

b) proti přeborníkovi Solnici

c) proti Rychnovu nad Kněžnou

10) V A skupině I. B třídy se našel tým, který během podzimní část nastřílel soupeřům suverénně nejvíc branek. Dohromady jich ve třinácti duelech bylo 60 (!). Který celek měl takto nabito?

a) FK Kopidlno

b) TJ Spartak Kosičky

c) FK Dolní Kalná

11) V utkání 13. kola I. B třídy skupiny B proti sobě nastoupili borci, které od sebe dělí rovných 40 let! Byli to Roman Kyral (55 let) a Šimon Fábera (15 let). Jaké dresy tito hráči oblékají?

a) Zdelov a Opočno

b) Předměřice n. L. a České Meziříčí

c) Zdelov a Předměřice n. L.

12) Kanonýrům v I. B třídě vévodí Pavel Vysuček ze Skřivan (skupina A) a Marek Panenka z Velichovek (skupina B). Který z nich vstřelil na podzim více branek?

a) oba jich zaznamenali stejně

b) o pět více jich nastřílel Panenka

c) o pět více jich nastřílel Vysuček

Zdroj: Ivo Janeček

13) Jeden tým z šedesáti účastníků krajských soutěží dospělých po podzimní části drží smutný rekord, když přezimoval s nulou na bodovém kontě. Který to byl?

a) TJ Jiskra Hořice v krajském přeboru

b) MFK Nové Město n. M. V I. A třídě

c) FC Vrchlabí B v I. B třídě skupiny A

14) Až v závěrečném kole nejvyšší krajské soutěže se potkaly dva nedávno ještě divizní celky Dvora Králové nad Labem a Náchoda. Hosté vyhráli trefou Lukáše Knapa 1:0. V jaké fázi utkání gól padl?

a) hned v úvodních pěti minutách

b) šlo o trefu do šatny ve 45. minutě

c) v závěrečné desetiminutovce

15) V závěrečném podzimním kole krajského přeboru byl k vidění také hattrick. Padl v utkání Lázní Bělohrad proti Jičínu a domácí jím během 19 minut otáčeli skóre na konečných 3:1. Kdo byl tím střelcem?

a) Jan Kněžourek

b) Jakub Loner

c) Lukáš Pour

Děkujeme za účast v kvízu. Pokud máte správně alespoň 10 odpovědí, sledovali jste na podzim krajské soutěže vcelku pozorně. Kdo trefil třináct až patnáct odpovědí, může se považovat za specialistu na fotbal v regionu.

Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) a, 4) b, 5) c, 6) c, 7) a, 8) b, 9) c, 10) b, 11) a, 12) c, 13) b, 14) c, 15) b.