FOTBALOVÝ DENÍK: Fotbal na Rychnovsku má opravdu dlouhou tradici. Nezapomenutelné historické zápasy se odehrály především v okresním městě. Můžeme na ně vzpomínat i díky skvělé práci fotbalového nadšence Petra Reichla.

V Rychnově zavzpomínali na nejslavnější zápas. | Foto: archiv klubu

U fotbalu na Rychnovsku se sice nepohybuje tak dlouho, ale jeho práce je vidět. Fotograf Petr Reichl mapuje fotbalové dění v okrese už pěknou řádku let. Fotbal sice sám nehrál, ale přivedl ho k němu jeho syn Lukáš. „Ten chodil na fotbal k trenérovi Jaroslavu Zimmerovi, který klukům vždy na začátku týdne říkal, aby se kluci zeptali tátů, kdo s námi o víkendu pojede jako řidič. Lukáš ovšem tuto otázku neřešil. Klidně trenérovi odpověděl, že jedu. Pak přišel domů a jen mi to oznámil. A tak jsem se postupně stal součástí týmu, který tenkrát vyhrál Východočeský přebor starších žáků a zajistil Rychnovu postup do I. ligy,“ vzpomíná na svoje začátky u fotbalu na konci devadesátých let Reichl.