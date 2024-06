Pojďme si rozebrat všechny mužské soutěže v rámci Královéhradeckého krajského fotbalového svazu. Jedná se o krajský přebor, I. A třídu a obě skupiny I. B třídy. Posuny směrem nahoru a dolů jsou podle postupového a sestupového klíče, to je jasné. Roky je ale také známo, že pro kraj je klíčová divize C, která určuje počet sestupujících v krajských soutěžích, ale může určit i jednoho postupujícího navíc z I. B třídy.

V divizi reprezentuje Královéhradecko trio Slavia Hradec Králové, Trutnov, Nový Bydžov. Sešívaní jsou s předstihem zachráněni, Trutnov se na 99% sestupu také vyhne. Pořádně namočený je ale tým RMSK Cidlina, který sice momentálně (těsně) okupuje nesestupovou pozici, ale má před sebou nesmírně těžké zápasy na půdě pátého Turnova a doma se sedmým Benešovem.

V krajském přeboru je už jisté, že se vítězem stane Police nad Metují, která tak bude mít právo postupu do divize C. Naopak dolů půjde jeden nebo dva týmy (podle udržení či neudržení Bydžova v divizi) z trojice Jičín, Lázně Bělohrad a Hořice. Nejhůře je na tom zatím Jičín, ovšem má oproti oběma konkurentům odehráno o zápas méně.

Dva postupující do krajského přeboru bude mít tradičně I. A třída. Tím prvním je Vysoká nad Labem. O druhé postupové figuře se rozhodně mezi dvojicí Železnice – Kostelec nad Orlicí, kde je v lepší výchozí pozici čerstvý vítěz krajského poháru z Jičínska. Do I. B třídy spadnou dva mančafty – Nové Město nad Metují a Miletín.

Co se týká nejnižší krajské soutěže, I. B třídy, tak ještě ani jeden postupující není znám. Nahoru půjdou dva týmy, z každé skupiny vítěz. Ovšem je tu i varianta se třemi postupujícími, ta by nastala v případě nesestupu žádného krajského celku z divize. Ve skupině A jsou ve hře o postup Kopidlno a Chlumec nad Cidlinou C, v béčku Velichovky a Černilov.

Sestup do okresů se týká čtyř a v případě sestupu Bydžova z divize dokonce pěti mužstev. Zatím jsou jisti tři z nich – Kocbeře (skupina A), Zdelov a Hronov (oba skupina B). V áčku má už jen miniaturní šanci na záchranu předposlední Vrchlabí B, dvanáctá Stará Paka musí držet palce diviznímu Novému Bydžovu a nenechat se předskočit právě vrchlabským béčkem. Ve skupině B ještě nemá úplnou definitivu Javornice, ale s největší pravděpodobností ji po následujícím víkendu už bude mít.