Zajímavé derby se hrálo v Týništi nad Orlicí, kam zavítal soupeř z krajského přeboru Kostelec nad Orlicí. Před parádní kulisou 250 diváků se jedinou brankou v zápase o vítězství favorizovaného Kostelce postaral Martin Jedlička.

Javornice se doma proti velkému favoritovi hradecké Slavii dokázala dostat dokonce do vedení, když se v 28. minutě prosadil Hovorka. Jenže zkušený celek z Hradce na to odpověděl dvěma brankami do poločasu. V poslední dvacetiminutovce přidal další dvě branky a rozhodl o svém zaslouženém vítězství. „Se soupeřem jsme drželi krok jen první poločas, ten druhý jsme míč na noze moc neměli. Hosté tak dosáhli zaslouženého postupu, šancí si vytvořili mnohem víc a hlavně je proměňovali,“ uvedl trenér Javornice Tomáš Krunčík.

Výsledky 1. kola:

Skřivany – Vrchlabí 2:4

Dolní Kalná – Miletín 0:2

Staré Buky – Libčany 1:9

Žacléř – Olympia HK 1:3

Železnice – Úpice (odloženo)

Meziměstí – Police n. M. 2:9

Nová Paka – Sobotka 1:3

Javornice – Slavia HK 1:4

Lokomotiva HK – Černilov 1:2

Dobruška – Vysoká n. L. 1:1, pen. 3:4

Týniště n. O. – Kostelec n. O. 0:1

Nový HK – Hořice 2:3

Kosičky – Nepolisy 3:6

Broumov – Třebeš 2:2, pen. 0:3

Opočno – Rychnov n. K. 2:5

Třebechovice – Nový Bydžov (hraje se 19. srpna)

Všechny krajské soutěže začnou v Královéhradeckém kraji už o příštím víkendu. Hrát se bude až do listopadu.

Šlágr 1. kola na bydžovskou pouť



Na Královéhradecku o nadcházejícím víkendu15. a 16. srpna startuje nový ročník krajských fotbalových soutěží mužů. Hned v úvodním hraném kole krajského přeboru dojde k velkému magnetu, ve kterém druhý tým posledního ročníku přivítá nejlepší celek nedohrané sezony. V překladu to znamená, že RMSK Cidlina Nový Bydžov vyzve na svém útulném stadionku SK Libčany. Nedělní utkání má výkop v 17 hodin. Atraktivnost umocní navíc fakt, že v Novém Bydžově zrovna bude probíhat tradiční Svatovavřinecká pouť a je známo, že ta přiláká každoročně na stadion vysoké návštěvy. Další favorit krajského přeboru, notně posílená hradecká Olympia, hraje v sobotu od 14 hodin v Jičíně.