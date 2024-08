„Do zápasu jsme šli s jasným cílem a to vyhrát. Už v prvním utkání proti Chlumci, které nám výsledkově nakonec nevyšlo, jsme si ale potvrdili, že dokážeme držet krok ne-li udávat tempo i s týmy z první poloviny tabulky. Proti Solnici nechyběla bojovnost, vůle vyhrát a když to tam ještě padá, tak se výsledek dostaví,“ pravil Mikušík po překvapivé vysoké výhře s favoritem.

Odchovanec a dlouholetý hráč Dobrušky nyní působí už pět let ve Vysoké nad Labem a byl by určitě rád, kdyby jeho tým po postupu z I. A třídy, kterou loni suverénně vyhrál, rozjel v krajském přeboru nějakou delší úspěšnou sérii.

close info Zdroj: Eva Šebová zoom_in Jakub Mikušík„Rádi bychom v každém zápase nějaký bod zapsali, s tím také jdeme do každého zápasu. Od vedení klubu a trenérů máme všechno, co je k tomu potřeba. Takže to je na nás,“ konstatoval pětatřicetiletý Mikušík.

Svoje branky do sítě Solnice zaznamenal ve 27., 68. a 78. minutě, díky čemuž se stal hlavní hvězdou divácky atraktivního víkendového střetnutí. „Při prvním gólu jsem zakončoval po individuálním průniku Růži (kapitána Richarda Růžičky – pozn. aut.) v podstatě do prázdné branky. Druhá trefa byla z penalty a třetí po rohu hlavou,“ popsal svoje tři gólové momenty fotbalista, jenž v mládeži působil v FC Hradec Králové.

Na svůj předešlý tříbrankový zápis v jednom duelu však jen marně vzpomínal. „Upřímně, už si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy dal hattrick, už to nějaký pátek je,“ prohodil Mikušík s úsměvem. „Každopádně ve Vysoké je první a jsem za něj rád. Ale hlavně mě těší, že jsem pomohl mužstvu k vítězství,“ dodal.

Vysoká nad Labem byla dlouholetým účastníkem krajského přeboru, avšak po sezoně 2022/23 přišel sestup do I. A třídy. Naštěstí v nižší soutěži setrvala pouhou sezonu, po které přišel rychlý návrat do nejvyšší krajské soutěže. Jaké cíle si tam dává?

close info Zdroj: Eva Šebová zoom_in Jakub Mikušík (č. 15)

„Naše ambice pro letošní rok jsou především stmelit tým, udělat dobrou partu a mít z fotbalu radost. To jde ruku v ruce s vítězstvím, protože po výhře to pivo chutná přece jen lépe. Chceme se držet hlavou při zemi a jít zápas od zápasu, nicméně naše kvality známe, tak uvidíme, na co to bude stačit,“ naznačil Jakub Mikušík.

O další body do tabulky KP bude Vysoká usilovat v sobotu (17.00) na půdě exdivizního Dvora Králové nad Labem.