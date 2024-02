„Na posledních třech místech jsou všechny tři týmy z Jičínska, to nesu negativně. Myslím si, že pro ten region to není dobré. Nepočítal jsem, že by to pro něj mohlo být až takhle špatné. Pokud by to takhle mělo skončit, byla by to pro něj obrovská sportovní tragédie,“ říká Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu.

„Jičínský okres je nejmenší, takže hráčský potenciál je tam nejmenší. Ale když to trochu obrátím, tak třeba Železnice je schopná se svými hráči hrát špičku A třídy. Je to o tom, že mají dobrého trenéra, mančaft drží pohromadě, kluci dobře trénují a jsou schopni hrát v nějakém systému, i ty systémy měnit. Je to samozřejmě o práci, o ničem jiném to není. Tady se asi trošku zaspalo. Ale rozhodně bych tomuto regionu nepřál, aby to takhle skončilo. To by byl pro něj opravdu průšvih,“ je přesvědčen Andrejs.

Na druhou stranu ještě zdaleka není nic ztracené, především pro Lázně Bělohrad, neboť stejný bodový zisk má i třináctý Červený Kostelec a dvanáctá Česká Skalice má jen o bod víc (16). Pak už je přece jen mírný odstup, ovšem i další mužstva se musejí mít pořádně na pozoru. Sestup se totiž může týkat více týmů.

Situace na chvostu tabulky může být po dohrání ročníku 2023/2024 nekompromisní jako loni, kdy se z elitní krajské soutěže poroučely tři mančafty. K udržení nakonec nestačil ani zisk čtyřiceti bodů. Při úplně nejčernějším scénáři by do I. A třídy mohlo putovat dokonce i pět mužstev!

To by ale musely z divize spadnout všechny tři krajské týmy (Slavia Hradec Králové, Trutnov a Nový Bydžov) a navíc nikdo z přeboru nevzít postup do divizní společnosti. Tahle varianta (snad) nehrozí. Sestup dvou nebo třech celků však klidně nastat může. Minimálně jeden mančaft bude padat stoprocentně.

Jak už bylo naznačeno, jeden scénář suterén tabulky slyšet rozhodně nechce. „Pokud by nikdo z přeboru nechtěl postoupit do divize, tak by se zvyšoval počet sestupujících (o jeden tým – pozn. aut.),“ upřesnil šéf krajského fotbalu Václav Andrejs.

Jaký je sestupový klíč