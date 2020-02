Patnáct zápasů, patnáct vítězství. Taková byla do včerejška bilance hokejistů Jičína v krajské lize mužů na Liberecku. To je naprostá dominance. Tu potvrzují i výsledky. Jičín totiž hned v několika zápasech zaznamenal dvojciferný počet gólů.

„V létě dokázalo vedení přivést kluky z boleslavského B týmu, kteří skvěle zapadli do mužstva a zvýšili i kvalitu hry. Naší největší zbraní je asi rychlost a kombinační hra,“ myslí si jeden ze zkušených jičínských borců Jakub Hladík. Celek z města pohádek navíc nevykazuje formu pouze v letošní sezoně. Už loni dokázal získat titul na Liberecku a předloni ho vybojoval v krajské lize mužů v Královéhradeckém kraji. To je obdivuhodná statistika. Pokud se týmu povede dokonat zlatý hattrick, ke kterému má výrazně nakročeno, mělo by se v Jičíně rozhodně začít uvažovat o druhé lize.

Fotbalisté Libčan se sice podobnou šňůrou nepyšní, ale od návratu do krajského přeboru se pravidelně pohybují na špici tabulky. Dva z posledních třech ročníků vyhráli a také v tom aktuálním figurují na prvním místě, navíc během podzimní části ani jednou nevyšli bodově naprázdno.

Největší dominanci prokazovali na podzim v předešlé sezoně, kdy během prvních deseti kol ani jednou neztratili. Pak sice přišlo nějaké drobné zaváhání, nicméně v patnácti odehraných zápasech získali jednačtyřicet z pětačtyřiceti možných bodů, přičemž inkasovali pouhopouhé čtyři branky!

„To je unikát. Výsledek vždy odráží naši fotbalovost, výborný kolektiv a také zájem fanoušků,“ uvedl tehdy František Bárta, sekretář libčanského SK. Divize však tenhle klub (zatím) neláká.

Podobný suverén se v minulém ročníku objevil také v Okresním přeboru mužů na Trutnovsku. Žacléřský Baník hodně usiloval o návrat do krajské soutěže I. B třídy. Tým dal dohromady nadějný a hlavně hladový.

A Baníkovci to potvrzovali od samotného vstupu do soutěže. Podzim odehráli bez ztráty jediného bodu a poprvé zaváhali až v 18. kole, když na půdě Hajnice vyhráli až po penaltovém rozstřelu.

Bez porážky nakonec Žacléř postupovou sezonu nedohrál. Tři kola před koncem jej porazila Vítězná a z maximálního možného počtu 78 bral Baník 74 bodů a zisk poháru jako bonus.