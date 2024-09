Při pohledu na pořadí je zřejmé, že letošní ročník by mohl a měl být o mnoho vyrovnanější než ten předchozí. Nedá se příliš očekávat, že v čele tabulky by měl někdo ulítnout a mít více než desetibodový náskok. Stejně tak dole by neměl být nikdo delší dobu dopředu odříznutý k sestupu.

Předpokládalo se, že na čelních příčkách určitě budou figurovat Lázně Bělohrad, které spadly z krajského přeboru a tým zůstal prakticky pohromadě. Tenhle favorit zatím svoji roli naplňuje. Tím druhým měl být Kostelec nad Orlicí, jenž v loňské sezoně usiloval o návrat do krajského přeboru, kde přednedávnem působil. Nakonec skončil jen těsně na třetí, první nepostupové příčce.

„Hodně bude záležet na vstupu do soutěže. Pokud by se nám povedl, určitě bychom se nebránili bojům o postup do krajského přeboru,“ pravil před startem ročníku kostelecký trenér Jaroslav Novotný, jenž ještě nedávno působil v realizačním týmu prvoligových Pardubic. Jeho současným svěřencům se ale rozjezd sezony vůbec nepovedl. V šesti zápasech hned čtyřikrát prohráli a navíc dostali dvacet branek! U kosteleckého mančaftu se dá očekávat zlepšení a stoupání tabulkou.

Na čele jsou zatím dva nováčci. Posílený Černilov sice vstoupil do soutěže dvěma porážkami, ale poté najel na vítěznou vlnu a čtyřikrát naplno bodoval, navíc střílel hodně branek (celkem jich má devatenáct). Kopidlno těží ze systematicky kvalitní práce hrajícího kouče a exligového fotbalisty Tomáše Sedláčka.

close info Zdroj: Roman Vlačiha zoom_in Lázně Bělohrad (v pruhovaném) loni hrály krajský přebor, letos usilují o návrat.

Zato třetí novic z Velichovek na tom zatím není moc dobře a byť dole jsou bodové rozestupy minimální, zatím je poslední. V dalším průběhu ho v nabité konkurenci čeká těžká práce.

Dobře vstoupilo do sezony Vrchlabí, kterému zřejmě prospělo sloučení s Rudníkem. Otázkou je, zda vydrží i nadále hrát na špici. Tam by jistě ráda patřila pod lodivodem Milanem Frýdou rovněž Roudnice, ovšem musí se vyhnout nevyrovnaným výkonům. Tím asi výčet aspirantů na přední příčky končí.

Střed tabulky by podle všeho mělo okupovat kvarteto rezervních týmů Trutnov, Třebeš, Nový Bydžov a Slavia Hradec Králové. Umístění v dolní polovině a tím i boj o záchranu soutěže patrně čeká, stejně jako v loňské sezoně, Broumov, Třebechovice pod Orebem, Stěžery, Kunčice a možná také omlazený celek Nového Hradce Králové.

Předsezonní cíle všech účastníků I. A třídy

SK LÁZNĚ BĚLOHRAD - Tomáš Marek, trenér: „Z pohledu A týmu a I. A třídy si po zkušenostech z minulého ročníku v krajském přeboru velké cíle nemá cenu stanovovat. Můžeme si jen přát, aby kádr zůstal zdravý a dlouhodobě zranění se postupně vrátili. Jsme si vědomi, že A třída není jednoduchá soutěž a jsou zde kvalitní týmy. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Samozřejmě bychom si přáli být úspěšní a nasbírat co možná nejvíce bodů, ale k tomu je potřeba mnoho faktorů.“

FK ROJEK KOSTELEC NAD ORLICÍ - Jaroslav Novotný, trenér: „Rádi bychom zopakovali předchozí sezonu a pohybovali se v horních patrech tabulky. Vhodně se nám povedlo doplnit kádr a bude hodně záležet na vstupu do soutěže. Pokud by se povedl a nám se dařilo, určitě bychom se nebránili bojům o postup do krajského přeboru.“

close info Zdroj: Zdeněk Fabiánek zoom_in Kostelec nad Orlicí (modří) zatím zůstává za očekáváním. Zvedne se?

FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ B - Václav Pišta, trenér: „Naším hlavním cílem je zapracování našich vycházejících dorostenců, aby se co nejrychleji adaptovali na mužský fotbal, který je bude bavit a v němž se budou chtít zlepšovat natolik, aby se prosadili ve vyšších soutěžích, nejlépe v našem áčku. Chceme hrát atraktivní rychlý fotbal, který přiláká více diváků a se kterým budeme atakovat nejvyšší příčky tabulky.“

RMSK CIDLINA NOVÝ BYDŽOV B - Jaromír Průcha, trenér: „Oproti minulému soutěžnímu ročníku se naše ambice nemění. Chceme dál zapracovávat mladé hráče do sestavy, aby byli herně připraveni na působení v A týmu. Co se týče ambicí, brali bychom umístění do páté příčky.“

FC NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ - Václav Vašata, předseda klubu: „Pod nový trenérem (Bohuslav Pech) se s omlazenou sestavou (odešel Vydarený, zranění Novák) pokusíme hrát pohledný fotbal v přední polovině tabulky. Máme i dost zraněných, takže začátek bude náročný.“

SK ROUDNICE - Milan Frýda, trenér: „Chceme se pohybovat v horní polovině tabulky. Rádi bychom také vylepšili herní projev týmu a tím na naše zápasy přitáhli ještě větší množství fanoušků.“

MFK TRUTNOV B - Michal Vlček, vedoucí mužstva: „Vzhledem ke změnám v realizačním týmu a mnohým změnám v kádru je naším hlavním úkolem a cílem co nejdříve stabilizovat sestavu a hru, kterou se chceme prezentovat. I přes přestavbu si však myslíme na první pětku a budeme se snažit být po podzimu v první třetině tabulky.“

TJ SOKOL TŘEBEŠ B - Lukáš Michal, trenér: „Jako každý rok chceme hrát klidný střed tabulky a připravit mladé kluky pro A tým.“

SK BYSTŘIAN KUNČICE - Zdeněk Šulc, sportovní ředitel klubu: „Žádné přehnané cíle si nedáváme. Chtěli bychom střílet víc gólů a dostávat jich méně než v poslední sezoně.“

close info Zdroj: Zdeněk Fabiánek zoom_in Stěžery (v tmavém) čeká nejspíš boj o záchranu soutěže.

FC VRCHLABÍ - Petr Zieris, trenér: „Letní příprava na novou sezonu probíhala standardně. Naše řady se s příchodem nových hráčů a po sdružení klubů FC Vrchlabí s FC Rudník rozšířily. Proto se budeme snažit, aby A mužstvo v soutěži I. A třídy hrálo v přední polovině tabulky a předvádělo koukatelný fotbal.“

TJ SOKOL STĚŽERY - Radim Pavlík, trenér: „Budeme chtít zapojit mladé hráče do sestavy, konsolidovat kádr a pohybovat se v klidném středu tabulky. Samozřejmě bychom chtěli bavit fanoušky fotbalem, což se nám v jarní části minulé sezony nedařilo.“

TJ SLOVAN BROUMOV - Ondřej Zinke, trenér: „Nemůžeme si momentálně klást nijak odvážné cíle, jelikož skládáme nový tým, který by měli tvořit především mladí kluci z Broumova a jeho okolí. Samozřejmě asi jako každý bychom se rádi vyhnuli jakýmkoliv záchranářským starostem.“

SK TŘEBECHOVICE POD OREBEM - Petr Dvořák, předseda klubu: „S nadcházející podzimní sezonou má fotbalový klub jasný cíl – stabilizovat a posílit výkony A týmu mužů. Hlavním úkolem bude efektivní začlenění nových hráčů do herního systému, aby se tým mohl opřít o silný a sehraný mančaft. Naším záměrem je propracovat se do solidního výkonnostního středu I. A třídy a hrát vyrovnané zápasy s většinou soupeřů, což by mělo být zábavnější jak pro hráče, tak pro diváky.“

FK KOPIDLNO - Tomáš Sedláček, hrající trenér: „Naším jednoznačným cílem je záchrana I. A třídy i pro další sezonu. Jdeme do nové soutěže a teprve uvidíme, co z toho bude. Samozřejmě pro všechny v Kopidlnu je I. A třída novinkou, kádr zůstal stejný, kdo si to vykopal, ten si soutěž i zahraje. No a po podzimu jistě budeme moudřejší.“

TJ VELICHOVKY - Jiří Lebedinský, trenér: „Cílem je jednoznačně záchrana druhé nejvyšší krajské soutěže, neboť si uvědomujeme její kvalitu a máme z ní obrovský respekt. Půjdeme zápas od zápasu s přáním předvádět fotbal, na který se bude dát dívat. Chceme potěšit naše skvělé fanoušky, abychom si tento historický okamžik pro velichovský fotbal společně hlavně užili.“

FK ČERNILOV - Jaroslav Kosina, trenér: „Cílem je hlavně udržet soutěž. Podařilo se nám sehnat zajímavé hráče do základní sestavy a tým se potřebuje co nejrychleji sehrát. Nadále budeme pracovat s dorostenci, které chceme i přes nově založený B tým ‚obrousit‘ pro soutěže mužů.“