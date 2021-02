Mezi prominentními fanoušky byli i kancléř prezidenta Vratislav Mynář, europoslanec Alexandr Vondra, tenistka Petra Kvitová nebo generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Co na to říká fotbalová veřejnost v našem kraji?

Deník zástupcům některých klubů položil jednoduchou anketní otázku:

Jak vnímáte účast epidemiologa Romana Prymuly na fotbalovém utkání Slavia Praha - Leicester v souvislosti s tím, že děti nemohou sportovat, chodit do školy, fanoušci na zápasy?



A co říkáte na jeho obhajobu, že neměl dlouho dovolenou a že přece nebude sedět doma?

Lukáš Vaníček, trenér FK Chlumec nad Cidlinou kat. U7 a mužů SK Převýšov: „Jako trenér mládeže a zároveň týmu dospělých a celoživotní fotbalový fanda a sportovec to vnímám velmi negativně. Mám obavu, aby druhotný dopad covidu-19 nebyl výrazně horší než samotný virus, díky fatálním dopadům na psychiku a fyzickou odolnost kohokoliv z nás, kteří byli zvyklí se věnovat sportu. Nehledě na vyjádření, které předcházelo účasti prof. Prymuly na utkání, že je třeba tvrdý třítýdenní lockdown. To, že neměl dovolenou, je mi upřímně líto, bohužel tato opatření, která dost možná připraví o živobytí nemalou část živnostníků či lidí pracujících ve službách, způsobí to, že oni nebudou mít dovolenou nejen letos, ale možná i několik příštích let.“

Vít Zlámal, hráč TJ Dvůr Králové nad Labem B: „Absolutně nerozumím tomu, jak někdo, kdo v poledne navrhuje nařídit celému národu tvrdý lockdown, si pak večer zajde na fotbal. Je to jen další ukázka arogance tohoto pána, který by nás chtěl omezovat, ale pro něj samotného ta pravidla neplatí. Jeho 'vysvětlení‘ je pak vzhledemk jeho předchozím výrokům takovou třešničkou na dortu.“

Martin Škoda, hráč SK Česká Skalice: „Po zjištění, že pan Prymula byl v hledišti na zápase Evropské ligy, tak upřímně - už jsem se musel smát. Člověk, co zakazuje a radí lidem, co by měli a neměli, se už poněkolikáté nechá takhle hloupě nachytat. To hraničí s jeho hloupostí a výsměchem všem lidem. To, že neměl dovolenou a podobně, není žádná omluva. Taky bychom rádi šli někam za kulturou a sportovní akcí, jenže nemůžeme, sedíme doma.“

Jiří Podolník, hráč FK Náchod: „Na jednu stranu to bylo vše legálně dovolené, ale na druhou stranu nepochopím, jak tam může sedět člověk, který by nejradši celý národ viděl zavřený doma. Kdybych zastával pozici, jakou má teď on, tak by mi svědomí nedovolilo jít na takhle veřejnou akci, která bude kamerami sledována ze všech stran. A jako otec syna, který musí být doma kvůli rozhodnutím pana Prymuly a dalších lidí okolo, co jen vše zakazují – to mi pak přijde jako výsměch nám všem. Stejně to vnímám i u odpovědi typu, že neměl dlouho dovolenou. Tak ať jde prodávat do supermarketu.“

Lukáš Novák, hráč TJ Jiskra Kocbeře: „V téhle době je to pro mě jako otce, občana, hráče i trenéra absolutně nepřípustné. Nemůže kázat vodu a sám pít víno.Vše se odráží v náladě ve společnosti. Děti ani rodiče nemohou nic a pár vyvolených může vše? A ještě jim to přijde normální? Pro mě absolutně nepochopitelné. Když všichni musíme sedět doma, pan Prymula a jemu podobní by neměli být výjimkou. A ta jeho výmluva, že přece nebude sedět jen doma? To snad může říct jen primitiv a ne pan profesor. My sedíme taky doma, tak proč ne on?“

Tomáš Repák, hráč SK Týniště nad Orlicí: „V jeho pozici je to největší pohrdání obyčejným lidem, teď už ho nikdo přece nemůže brát vážně. Možná nic neporušil, ale v takové situaci, kdy chce zavádět tvrdý lockdown, si přece nemůže jen tak chodit na sportovní utkání, která vlastně v celé zemi zároveň zrušil.“

Miroslav Richter, hráč SK Miletín: „Pan Prymula si absolutně nevidí do pusy, co a kde říká. Každá jeho vyjádření, která někde vypustí, absolutně nedávají žádný smysl. Řekl, že chce pro celou Českou republiku vyhlásit tvrdý lock-down, a poté je za pár hodin na fotbale, kde je zákaz diváků? Tak co tam tedy dělal, když je to zakázané? O dvoumetrových rozestupech na sedačkách ani nemluvím. Je to hanba a výsměch všem lidem.“