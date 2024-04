„Ano, to přiznávám, ke kontaktu došlo, ale nechtěně. Rozhodně v tom nebyl žádný úmysl. S tímhle záměrem jsem tam nešel. V zápise je uvedeno, že jsem naběhl do rozhodčího a střední silou do něj hrudí vrazil. Myslím si, že až takhle to úplně nebylo,“ vysvětluje Miroslav Dobřichovský.

Běžela 38. minuta utkání I. B třídy skupiny A mezi týmy TJ Jiskra Kocbeře a SK Lázně Bělohrad B (0:3), za stavu 0:2 v pokutovém území hostujícího celku došlo ke střetu bělohradského brankáře Miroslava Dobřichovského, jenž byl vypomoci B týmu, s jedním z domácích hráčů. Sudí zapískal penaltu, což se gólmanovi nelíbilo a chtěl si to s rozhodčím vyříkat z očí do očí. Bohužel při tom došlo ke mírnému kontaktu.

Vrátil se také k tomu, co červené kartě předcházelo. „Co se týká té penalty, tak já jsem skočil pod nohy protihráči, jako první jsem jasně trefil míč. Domácí hráč pak přese mě přepadl. Proto když jsem uslyšel píšťalku, tak jsem si říkal: To snad ne. K sudímu jsem přiběhl a sdělil mu, že to snad nemyslí vážně. On se se mnou nechtěl bavit, chtěl pokračovat v cestě. A v tom okamžiku právě došlo k tomu, že jsme se lehce střetli. Ale znovu opakuji, nebyl tam žádný záměr, že bych do něj chtěl naběhnout, nic takového,“ pokračuje.

Miroslav Dobřichovský, brankář Lázní Bělohrad.Zdroj: khfotbalfoto.czHlavní rozhodčí Patrik Šťastný popisuje vyloučení ve své zprávě takto: „Po odpískání pokutového kopu, kdy hostující brankář podrazil hráče domácích, se brankář proti mně rozběhl a vrazil do mě střední intenzitou hrudí do mé hrudi.“

Následný verdikt disciplinárky byl pro Dobřichovského velkým šokem – stopka na tři měsíce! Předčasný konec sezony. Takový trest rozhodně nečekal. „Věděl jsem, že je problém. Říkal jsem si pět šest zápasů určitě, ale tohle mi přijde sakra přísné,“ kroutí hlavou.

„Mrzí mě to, byl jsem v emocích. Měl jsem o poločase na rozhodčího počkat, omluvit se, že jsem k němu nešel s úmyslem ho strčit. To bych si vůbec nedovolil. Bylo to jedno velké nedorozumění. Na druhou stranu chápu takovéto tresty, protože chtějí lidem ukázat, že takhle rozhodně ne a už vůbec ne směrem k sudím. To chápu a respektuji,“ dodává gólman.

Nepříjemný trend: v kraji roste agresivita a vulgarita fotbalových fanoušků!

Dobřichovský přes to všechno i dál jezdí z Liberce, kde žije, do Lázní Bělohrad na tréninky a rád by se co nejdříve zase vrátil do zápasů. „Někdy v půlce trestu bych chtěl osobně zavítat na disciplinárku, omluvit se a všechno jim v klidu vysvětlit, že rozhodně jsem to takhle nemyslel. Tedy pokud mě budou chtít vyslechnout. Chtěl jsem se jen postavit před rozhodčího a pobavit se s ním o tom, protože s jeho verdiktem jsem nesouhlasil. Ale bohužel to asi nebyla ta správná cesta. Nikdy jsem nic podobného neprovedl, tak snad mám nějakou šanci,“ věří v prominutí části trestu.

Miroslav Dobřichovský, brankář Lázní Bělohrad.Zdroj: khfotbalfoto.czOsmadvacetiletého brankáře nejvíce mrzí, že teď nemůže pomoct Lázním Bělohrad v boji o záchranu krajského přeboru. „Ta soutěž je hodně nabitá a záleží na každém bodu,“ je si vědom.

Dobřichovský je gólmanskou oporou bělohradského áčka. V klubu působí od léta 2022. V loňské sezoně zažil s mužstvem euforii, když mu pomohl vykopat postup z I. A třídy. Rozhodující domácí bitvu s Železnicí v posledním kole, kdy obě mužstva hrála o přímý postup, sledovalo v Bažantnici 650 diváků.

Šokující zkrat: Patnáctiletý hráč dal rozhodčímu pěstí! Jaký vyfasoval trest?

Stejný tříměsíční trest dostal v podzimní části probíhající sezony rovněž Viktor Vavrinec. Hráč Staré Paky při utkání I. B třídy na půdě Nepolis poté, co obdržel červenou kartu, strčil oběma rukama do hlavního arbitra Františka Jehličky.

Ještě více ostrašující případ se udál v utkání krajského přeboru mladšího dorostu U17 Královéhradeckého KFS mezi týmy FK Orlicko a Sparta Kutná Hora (6:1). Hostující hráč Matyáš Ovčačík (15 let!) udeřil sudího Petra Šimka pěstí do břicha. Po zápase se mu sice přišel omluvit, přesto neunikl čtyřměsíčnímu flastru.