/FOTOGALERIE/ Velmi zajímavé utkání slibovalo 3. kolo fotbalového AGRO CS Poháru v Lázních Bělohradě, kam zamířil k okresnímu derby Jičín.

Fotbalový AGRO CS Pohár: Lázně Bělohrad - Jičín. | Foto: Jaroslav Laušman

Trenér hostů Pavel Obermajer do lázeňského města vzal širší kádr, naopak do utkání nezasáhl Jakub Lánský, který do minulé sezony oblékal dres Lázní Bělohradu a po osmi letech zamířil právě do Jičína.