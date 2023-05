Svátek fotbalu se blíží a Královéhradecký kraj už ví, které tři celky jej na něm na konci května budou reprezentovat. Jízdenky na prvoligový stadion Slovácka, kde se celorepublikové finále McDonald's Cupu uskuteční, si v úterý vybojovali zástupci škol z Hradce Králové (Základní škola SEVER), Hostinného (ZŠ Karla Klíče) a Dohalic.

Základní škola Javornická z Rychnova nad Kněžnou měla v Trutnově hned dva své výběry. Oba skončily na druhém místě.

Královéhradecký kraj zná od úterního odpoledne kompletní trojici týmů, která jej bude na konci měsíce května reprezentovat při Svátku fotbalu, jímž je označováno velké finále celorepublikového McDonald’s Cupu. Toho se už dlouhých 24 let účastní holky a kluci z prvního stupně základních škol.

Mladí fotbalisté a fotbalistky jsou rozděleni do tří věkových skupin. Kategorii A tvoří žáci prvních až třetích tříd (ročníky 2013 a mladší), kategorii B čtvrtých a pátých tříd (2011 a mladší). Novinkou v turnaji byla od letoška možnost přihlášení takzvaných malotřídek, kde se potkávají žáci prvních až pátých tříd (ročníky 2011 a mladší).

McDonald’s Cup byl zahájen okrskovými koly, na která navázala okresní finále. V nich už šlo o účast ve finále krajském a to na Královéhradecku hostil v úterý všesportovní stadion v Trutnově. Na místním umělém trávníku se sešlo dohromady osmnáct kolektivů, které spolu na čtyřech hřištích soupeřily o tři sady medailí, především však o tři místenky na celorepublikovém finále, které bude ve dnech 29. a 30. května hostit prvoligový stadion v Uherském Hradišti.

McDonald’s Cup představuje suverénně největší školní fotbalový turnaj v Česku. Každoročně se do něj zapojují desítky tisíc dětí z více než 2300 školních týmů po celé republice.

Ne náhodou je tak i účast na letošním ročníku pro holky a kluky velkým zážitkem a nejinak tomu bylo na břehu Úpy.

Od samého rána se v Trutnově bylo na co koukat. V kategorii malotřídek bylo osm týmů rozděleno do dvou základních skupin po čtyřech a od prvního zápasu si tu naprosto suverénně počínali hráči ze Základní školy v Dohalicích. Skupinu končili na třech výhrách při skóre 23:2 a jednoznačné výsledky předváděli také v play off, kde nejprve přehráli soupeře z Černíkovic, aby v krajském finále podruhé v turnaji porazili reprezentanty ZŠ a MŠ Hrubá Skála – Doubravice.

Ve zbylých dvou kategoriích se účastnilo vždy pět nejlepších okresních celků. Mezi staršími hráči si podobně jednoznačně dokráčeli pro postup do Uherského Hradiště fotbalisté z královéhradecké Základní školy SEVER. V poutavě žlutých dresech tým za celý den neinkasoval jedinou branku, naopak sám jich soupeřům nasázel úctyhodných dvaatřicet. Například v konečném pořadí druhé rychnovské ZŠ Javornická rovných deset.

Krajské finále McDonald's cupu 2023 v Trutnově - vítěz kategorie B, Základní škola SEVER, Hradec Králové

Největší drama v Trutnově nabídl turnaj kategorie A. V předposledním utkání si velmi dobrou výchozí pozici vypracovali zástupci ZŠ Karla Klíče v Hostinném, kteří přehráli soupeře z Hradce Králové 5:2. Vše ve vlastních rukách ale měli kluci z jičínské Základní školy Husova. Ti potřebovali o čtyři góly porazit tým z rychnovské ZŠ Javornická a postup do finále by jim nikdo nesebral.

V dramatickém souboji plném zvratů byli ale nakonec úspěšnější rychnovští fotbalisté, kteří nejen že obrali soupeře o zmiňovaný postupový sen, zároveň si sami na poslední chvíli vysloužili stříbrné medaile. K vidění tak byly jak vítězné emoce, tak u některých hráčů i slzy, to už ale ke sportu a nejen fotbalu patří.

Trutnov se krajského finále zhostil na výbornou. Z organizačního pohledu odvedl skvělou práci předseda Krajské rady AŠSK ČR Královéhradeckého kraje Jiří Skuček, samotné hráče jistě potěšila účast mládežnických Grassroots trenérů Michala Blažeje, Romana Havla a Aleše Zahálky. Vedle něho předávali medaile a poháry fotbalisté FC Hradec Králové Adam Gabriel a František Čech. Po celý den turnaj bezvadně moderoval Zdeněk Novotný, známý hecíř fotbalových fanoušků z pražské Letné.

Desítky zápasů se přehledem odřídili rozhodčí delegováni Okresním fotbalovým svazem Trutnov Lukáš Nývlt, Břetislav Hradecký, Valdemar Herák a Pavel Paradi. Pochvalu zaslouží také obsluha restaurace na trutnovském stadionu, kde našla útočiště většina z přítomných diváků. Ti byli jak z řad učitelů, tak i rodičů či dalších rodinných příslušníků a turnaji pomohli vytvořit velmi pěknou kulisu.

Ostatně poděkování zaslouží také počasí. Ač pršelo v noci z pondělí na úterý a déšť hřiště pokropil i krátce po skončení celé akce, během turnaje si přítomní na jakoukoli nepřízeň nebes stěžovat ani v nejmenším nemohli.

Konečné pořadí všech tří turnajů



Kategorie A

1. Základní škola Karla Klíče Hostinné

2. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

3. Základní škola Jičín, Husova 170

4. Základní škola Hradec Králové, Milady Horákové 258

5. Základní škola Náchod, Plhov



Kategorie B

1. Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208

2. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

3. Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

4. Základní škola Nové Město nad Metují, Školní

5. Základní škola Trutnov, R. Frimla 816



Kategorie M

1. Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové

2. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála – Doubravice

3. Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, příspěvková organizace

4. Základní škola Černíkovice

5. Základní škola Náchod, Pavlišovská

6. Základní škola a Mateřská škola Dolní Kalná

7. Základní škola Milovice u Hořic

8. Základní škola a Mateřská škola Černý Důl

