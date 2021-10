Žádný tým z vedoucí čtyřky nezaváhal v programu 13. kola AM Gnol krajské soutěže I. A třídy. Vedoucí Solnice se přitom až nečekaně natrápila v souboji se stále se lepšícím celkem Lázní Bělohrad. Také fotbalistům Týniště na hřišti náchodské rezervy ke třem bodům stačily dvě gólové rány, naopak Roudnice i druhá Česká Skalice k venkovním vítězstvím dokráčely zcela suverénně.

AM Gnol I. A třída

Solnice – Lázně Bělohrad 2:1 (1:0), branky: 26. Motl z pen., 68. Kořínek – 53. M. Wagenknecht. Rozhodčí: R. Nývlt. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Až nečekaně vyrovnaný duel sehráli fotbalisté Lázní Bělohrad na půdě lídra tabulky. Na podzim suverénní domácí museli o výhru bojovat do úplného konce a hosté se po závěrečném hvizdu dočkali od soupeře zasloužené pochvaly. „Těžký zápas! Soupeř dobře bránil a vyrážel k nebezpečným brejkům. Nám se ve finální fázi moc nedařilo. Přesto jsme se dokázali dvakrát prosadit. Tohle byly vybojované tři body, které nás doufám správně naladí na čtvrteční další těžký zápas doma s Roudnicí,“ řekl k zápasu solnický trenér Pavel Potužník.

Sobotka – Česká Skalice 1:4 (0:1), branky: 51. Čerych – 19. Böhm, 64. P. Sedláček z pen., 69. Hánl, 90. Pípek. Rozhodčí: P. Průcha. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Také na hřišti Sobotky byl favorit utkání předem daný a také zde svoji úlohu potvrdil. Duel se ale zpočátku vyvíjel podobně jako ten v Solnici. Domácí na začátku druhé půle dokázali odpovědět na úvodní trefu soupeře, pak ale inkasovali podruhé a od té doby měli hosté zápas pod kontrolou. „Soupeř byl nad naše síly a ačkoliv jsme po vyrovnání na začátku druhé půle začali doufat v obrat, hosté za několik minut po nešťastném faulu ve vápně z penalty přehoupli skóre znovu na svoji stranu a následně přidali další góly. Na náš slušný výkon budeme chtít navázat v dalším utkání, které je pro nás velmi důležité,“ myslel již po zápase asistent domácího trenéra Zdeněk Přikryl na čtvrteční souboj s Třebechovicemi.

Nové Město nad Metují – Roudnice 0:3 (0:1), branky: 5. D. Koutník, 60. Vladeka z pen., 87. Kučera. Rozhodčí: Lukes. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (32. Pejchal). Diváci: 50. Souboj dvou mužstev z čela tabulky nabídl zajímavou partii, ve které si hosté pomohli brzkým gólem z páté minuty. Po půlhodině hry však obdržel červenou kartu Pejchal a domácí mohli hrát hodinu přesilovou hru. Jenže jí nevyužili a naopak sami ještě dvakrát inkasovali. „Brzy jsme se ujali vedení a až do vyloučení měli zápas pod kontrolou. Poté převzali iniciativu domácí, ale do vyložené šance jsme je nepustili. Zápas rozhodla penalta. Po ní už jsme zápas dovedli do vítězného konce s kosmetickou úpravou v podobě třetího gólu. Ve čtvrtek se těšíme na zápas se Solnicí,“ těšil se z vítězství asistent roudnického trenéra Zdeněk Mikan.

Náchod B - Týniště n. O.Zdroj: Michal MalýNáchod B – Týniště nad Orlicí 0:2 (0:1), branky: 5. Forejtek, 60. Krupka. Rozhodčí: Miškář. ŽK: 2:0. ČK: 0:1 (14. Nejman). Diváci: 95. A další bitva, ve které domácí tým nevyužil početní výhody. Zápasy v Novém Městě a Náchodě si vlastně byly podobné jako vejce vejci, snad jen třetí gól hostů na náchodské umělce chyběl. „Velmi dobře jsme vstoupili do utkání, z čehož jsme vytěžili vedoucí branku. Poté následovala červená karta Nejmana a dlouhá přesilovka soupeře. Za stavu 0:1 měli domácí velkou šanci, kterou zneškodnil Ikizgül. Druhý poločas jsme velmi dobře a organizované bránili a Náchodští si tak nevytvořili žádnou vyloženou šanci. Naopak my jsme měli několik příležitostí na navýšení skóre, ať už po standardkách či samostatných únicích. Zasloužené vítězství po těžkém boji, ukázal se charakter týmu,“ zhodnotil duel z vítězné strany asistent trenéra David Holman.

Nepolisy – Nový Hradec Králové 0:6 (0:2), branky: 17., 45. a 60. Štoček, 55. P. Novák, 64. a 87. Šmíd. Rozhodčí: M. Filip. ŽK: 2:1. Diváci: 40. Jednoznačné vítězství favorita. Domácí celek zlomila druhá trefa kanonýra Štočka krátce před odchodem do šaten. „Začátek utkání byl z naší strany ospalý až do doby, co Sedláček vychytal stoprocentní šanci soupeře. Díky tomuto varování jsme zabrali, ale naše hra byla pořad složitá a nepřesná. O přestávce jsme si museli ujasnit, jak se chceme prezentovat. Hru jsme pak zjednodušili a začali využívat volný prostor po stranách hřiště. Za druhé dějství kluci zaslouží pochvalu,“ pochválil tým za druhou polovinu zápasu trenér Ondřej Kolář.

Kunčice – Třebechovice pod Orebem 4:0 (1:0), branky: 32. D. Novák, 58. Šťastný, 60. Česák, 90. Zákravský. Rozhodčí: Trejbal. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Závěr podzimu bude s ohledem na jména soupeřů pro Kunčické složitý, i proto si chtěli domácí proti Třebechovicím připsat vítězství. To se jim celkem v pohodě i podařilo, když o vítězství definitivně rozhodli po hodině hry. „V Kunčicích se tradičně tvrdý a houževnatý soupeř nezapřel. Ani náš snaživý výkon nestačil. Vlastními hrubými chybami jsme domácí pustili do vedení 3:0 a na závěr to v 90. minutě bylo 4:0. V závěru podzimu musíme přidat a hlavně se zbavit hrubek,“ hodnotil utkání vedoucí poraženého mužstva Karel Bíl.

Trutnov B – Broumov 1:2 (1:0), branky: 15. M. Kamitz – 64. Ponikelský, 68. Gago. Rozhodčí: Dušek. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Tabulkoví sousedé se potkali na hřišti v Horním Starém Městě, kam si trutnovská rezerva pozvala soupeře z Broumova. Po prvním poločase domácí zásluhou Kamitzovy trefy vedli, po pauze ale hosté dvěma góly v rozmezí čtyř minut skóre otočili a odnesli si ze zápasu všechny tři body. „Děkuji klukům za bojovnost a nasazení, získáváme důležité tři body. Na těžkém terénu to byl spíše boj, otočili jsme vývoj utkání ve druhém poločase a ke konci při nás stálo i štěstí. To ale k fotbalu patří, a proto se radujeme z výhry,“ neskrýval nadšení s tříbodového zisku broumovský lodivod Ondřej Zinke.

Velké Poříčí – Lokomotiva Hradec Králové 4:2 (2:1), branky: 7. Ansorge, 26. a 46. Melichar, 54. M. Punar – 40. a 52. Konrád. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 4:2. Diváci: 30. Překvapení kola se zrodilo na hřišti předposledního celku tabulky. Tam dorazila hradecká Lokomotiva a od outsidera inkasovala čtyři branky. Jelikož hostující Petr Konrád stihl odpovědět „jen“ dvěma trefami, bylo z toto teprve druhé vítězství Velkého Poříčí v podzimní části soutěže. „Domácím musíme sportovně pogratulovat k vítězství, když jsme jim cestu k bodům předvedenou hrou usnadnili. Hráčům nelze odepřít snahu, ale aktuálně se týmu jak herně, tak výsledkově nedaří. Nezbývá nic jiného, než se řádně připravit na další utkání v pořadí, kdy již ve čtvrtek hostíme borce Slovanu Broumov,“ zůstal po zápase klidný sekretář hradecké Lokomotivy Michal Sobotka.