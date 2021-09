Dva stoprocentní týmy má nadále krajská soutěž AM Gnol I. A třídy. Vedle fotbalistů Solnice uhájili neporazitelnost také hráči Roudnice, kteří na domácím hřišti dokázali ve šlágru kola přehrát hradeckou Lokomotivu.

Bez zisku jediného bodu jsou naopak stále týmy Velkého Poříčí a Nepolis.

Solnice – Sobotka 5:1 (3:1), branky: 17. a 19. Valášek, 40. Vodička, 54. a 77. P. Nosek – 7. Klečal. Rozhodčí: P. Podhajský. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Příliš krutý výsledek se pro hostující Sobotku zrodil na hřišti lídra tabulky. Domácí byli lepším týmem, snaživý soupeř se ale mohl dočkat příznivějšího skóre. Po zápas pak hostům nezbývalo než uznat síly soupeře. „Solnice pro boj o krajský přebor poskládala výborný tým a už teď si myslím, že se jí povede postoupit i bez jakékoliv pomoci. Našemu týmu chci poděkovat za nasazení a bojovnost v této pro nás nelehké době,“ hodnotil duel předseda SK Sobotka Martin Čepička.

Roudnice – Lokomotiva Hradec Králové 3:1 (2:1), branky: 32. a 42. T. Kučera, 79. F. Bárta – 26. Ribeiro. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 3:3. Diváci: 150. Dva výborné týmy, bezchybný rozhodčí a výsledek příznivější pro domácí. Přesně tak vypadal šlágr 5. kola, kterému se více věnuje referát Petra Tomeše (viz v odkazu).

Kunčice – Nepolisy 6:0 (1:0), branky: 30. P. Šťastný, 49. z pen. a 81. D. Novák, 60. Česák, 62. a 90. Nun. Rozhodčí: Vích. Hráno bez karet. Diváci: 120. Čtyři kola ne a ne v normální hrací době vyhrát. Přišel ale duel s posledním týmem tabulky a fotbalistů Kunčic lačnících po co nejvyšším vítězství bylo najednou plné hřiště. Dvakrát pálil přesně Novák, stejný počet branek stihl za zápas Nun a nakonec z toho byl tenisový kanár. „Vždycky vydržíme držet krok jen první poločas, pak nás ale sráží chyby a rychlé góly, kdy je v tu chvíli po zápase,“ ohlédl se za důvody čtyř porážek v řadě vedoucí hostujícího mužstva Milan Havlík.

Dohrávka 2. kola – středa 17.00: Nepolisy – Roudnice.



Program 6. kola (4. - 5. září) – sobota 16.30: Lokomotiva Hradec Králové – Náchod B, Velké Poříčí – Nové Město nad Metují, Nový Hradec Králové – Třebechovice. Neděle 16.30: Nepolisy – Solnice, Broumov – Roudnice, Týniště nad Orlicí – Sobotka, Česká Skalice – Lázně Bělohrad. Trutnov B – Kunčice.

Lázně Bělohrad – Nový Hradec Králové 0:6 (0:3), branky: 3. a 47. M. Šmíd, 12. J. Karel, 23. J. Kořínek, 69. J. Sedláček z ůpen., 73. Štoček. Rozhodčí: Hlaváč. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Nečekaně hladké vítězství si na horké půdě Lázní Bělohrad připsal nováček soutěže z Nového Hradce. Samotní hosté museli být překvapení, jak snadno docílili vysokého vítězství. „Dnešní výsledek je pro nás velmi důležitý, ale potřebujeme na něj navázat i v domácím prostředí. Všichni hráči za výkon v utkání zaslouží pochvalu,“ těšil výsledek trenéra vítězného celku Ondřeje Koláře.

Třebechovice – Broumov 1:2 (1:1), branky: 31. Bušák – 20. a 66. M. Ponikelský. Rozhodčí: P. Žák. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Nedaleko třebechovického koupaliště byli mírným favoritem utkání domácí fotbalisté. Zvlášť, když hosté dorazili bez řady opor a jedenáctku dávali stěží do kupy. Nakonec ale využili přesnější koncovky a díky dvěma trefám Matěje Ponikelského mohli slavit tři body. „Takticky skvěle jsme zvládli defenzivu a kluci zodpovědně odpracovali celých devadesát minut. Zisk tří bodů mě hodně těší,“ radoval se po utkání kouč vítězného mužstva Ondřej Zinke.

Nové Město nad Metují – Trutnov B 1:1 (0:0), penalty 2:4, branky: 81. Jelen z pen. - 72. Makovský. Rozhodčí: Pešava. ŽK: 1:1. Diváci: 50. V zajímavém duelu padaly góly až v závěrečné dvacetiminutovce. Do vedení šla trutnovská rezerva, domácí vyrovnali z pokutového kopu. Penaltový rozstřel ale zvládli lépe hosté. „V utkání byli hosté v poli fotbalovější, do vážnější brankové šance jsme je však nepustili. Nakonec udeřili po rohovém kopu a my vyrovnali z penalty. To v penaltové loterii už se nám tolik nedařilo,“ hodnotil utkání sekretář MFK Nové Město Jaroslav Macháček.

Česká Skalice – Týniště nad Orlicí 1:2 (1:2), branky: 24. Hanel – 10. Repák, 36. T. Voda. Rozhodčí: J. Matějka. ŽK: 3:3. Diváci: 120. Zatímco v Novém Městě padaly góly až po přestávce, v České Skalici určil výsledek zápasu první poločas. A úspěšnější díky trefám Repáka s Vodou byli hosté. „Dnes se u nás představil velmi kvalitní tým, který byl v prvním poločase lepší. Druhou půli jsme sice herně ovládli, ale ani z největších šancí jsme branku nedali. Soupeři gratulujeme,“ řekl k zápasu domácí trenér Pavel Liška. Mimochodem, ke kvalitnímu výkonu si gratulovali oba soupeři.

Náchod B – Velké Poříčí 3:2 (1:1), branky: 18. Kos, 55. Plšek, 82. D. Král – 21. Nožka, 51. Melichar. Rozhodčí: Turek. ŽK: 5:3. Diváci: 100. Velmi blízko prvnímu bodu v sezoně byli fotbalisté Velkého Poříčí. Na hřišti náchodské rezervy dokázali krátce po přestávce otočit nepříznivý stav, nakonec ale prestižní derby v 82. minutě rozhodl domácí Daniel Král. Důvody porážky viděl hostující lodivod Zdeněk Samko jasně: „O výsledku rozhodl první poločas, kdy jsme byli lepší a měli jsme svou převahu vyjádřit střelecky. Bohužel dostáváme laciné góly, a proto nemáme opět ani bod.“