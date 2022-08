„Je hezké být nejlepším kanonýrem soutěže, ale má na tom velký podíl tým, neboť jsme dali přes sto dvacet branek. Z toho je to vlastně nějaká čtvrtina, což zase není tolik, když se to vezme v globálu. Těší mě to, ale především jsem rád za postup,“ říká šikovný a rychlonohý fotbalista.

Sezona 2021/22 – nejlepší střelci dalších krajských soutěží



I. A třída: Luboš Pavlíček (Solnice, 30 gólů)

I. B třída, skupina A: Daniel Wojcik (Stará Paka, 33)

I. B třída, skupina B: Ladislav Schovanec (Kosičky) a Adam Krejčí (Javornice, oba 22)

Se svým týmem již o úvodním srpnovém víkendu vkročil do vyššího patra. „Doufám, že jsem si nějaké branky nechal i do divize,“ přeje si Blažek.

Jak už ale naznačil, prioritou je pro něj tým. „Jednoznačně. Chceme hrát v divizi takový fotbal, aby se to lidem líbilo, abychom jen nebránili, ale hlavně abychom udělali i nějaké výsledky. Nechceme hrát spodek tabulky. Myslím si, že bychom mohli být okolo klidného středu tabulky,“ odhaduje.