Řada pikantních bitev je připravena na další fotbalový víkend, který odstartuje v sobotní 15. hodinu napříč soutěžemi od ČFL po I. B třídu. Největším šlágrem je suverénně divizní derby v Náchodě, kam dorazí o mistrovské body bojovat rival ze Dvora Králové nad Labem. V I. A třídě se jako hit kola jeví souboj Roudnice s Týništěm. Oba duely se hrají v sobotu.

Česká fotbalová liga, skupina B – V každý jeden víkendový den bude možné sledovat počínání krajského dua v třetí nejvyšší soutěži u nás. Sobota nabízí souboj Jiskry Ústí nad Orlicí s rezervou Hradce Králové, v neděli fotbalisté Chlumce nad Cidlinou v domácím prostředí vyzvou soka ze Zbuzan.

Fortuna Divize C – To v divizní skupině C se všichni tři krajští reprezentanti představí ve stejném čase. Od 15 hodin se v sobotu hraje očekávané derby mezi Náchodem a Dvorem Králové nad Labem, do Trutnova dorazí tradiční soupeř z Letohradu.

Krajský přebor – Čtyři utkání v sobotu, čtyři v neděli. Nejvyšší oblastní soutěž si zápasy 11. kola rovnoměrně rozložila do obou dnů. Z těch sobotních lze vypíchnout bitvu Vysoké nad Labem s ambiciózním soupeřem z Police nad Metují. V nedělním programu budí největší zájem souboj Jaroměře s Třebší.

I. A třída – Druhá nejkvalitnější krajská soutěž je letos od začátku podzimu hodně atraktivní. Každý zde může porazit každého, pouze fotbalisté Solnice se ne a ne smířit s jakoukoliv bodovou ztrátou. Naopak Nepolisy jsou stále na nule a kdo ví, zda se na tom v závěru podzimu ještě něco změní.

I. B třída, skupina A – Před týdnem se v A skupině I. B třídy fotbalisté Železnice ve vzájemném duelu (3:0) dotáhli na rezervu Dvora Králové nad Labem, v sobotu je ale čeká další náročný úkol. Aby se lídra dál drželi, potřebují vyhrát v Úpici. Šlágrem kola se zdá být bitva Miletína s Novou Pakou, důležitou bitvu o záchranu uvidí fotbaloví příznivci v Dolní Kalné.

I. B třída, skupina B – Kompletní program B skupiny bude sehrán v sobotu od 15 hodin. Lídr tabulky Třebeš B hostí doma Předměřice a celkově spolu ve vzájemných soubojích hrají týmy z čela tabulky či jejího chvostu.