Miletín – Jičín B 2:1 (2:0). Branky: 31. Rubeš, 43. Němeček (pen.) – 83. Beneš.

Antonín Kraus (Miletín): „V utkání proti omlazené rezervě Jičína jsme podali ospalý a bezkrevný výkon. Přesto jsme šli v prvním poločase do dvoubrankového vedení. Na začátku druhé půle jsme zahodili několik šancí a přišlo to co se se většinou v takových zápasech stává. Po rohovém kopu těsně před koncem soupeř snížil a z jasného zápasu bylo nakonec drama.“

Petr Beneš (Jičín B): „Prohráli jsme zaslouženě, neboť jsme prospali první poločas. Ve druhém jsme se zlepšili, vytvořili jsme si poměrně dost gólových příležitostí. Dokázali jsme snížit, nicméně vyrovnat jsme nedokázali. Sportovně musím uznat, že i domácí si v druhé půlce vytvořili dost šancí, ze kterých mohli o osudu utkání rozhodnout již dříve.“

Nová Paka – Žacléř 6:0 (2:0). Branky: 15. Krejčí, 44. Rosputniak, 65. Sklenář, 75., 76., 85. Machát.

Václav Horák (Nová Paka): „V prvním poločase, kdy bylo utkání celkem vyrovnané, jsme se dokázali z několika šancí dvakrát prosadit. Ve druhém dějství po vstřelení třetí branky se zápas dohrával v naší režii a být naše zakončení přesnější, mohl výsledek pro hosty dopadnout ještě hůř.“

Úpice – Železnice 1:3 (1:1). Branky: 6. Kábele – 35., 55., 61. Crha.

Vladimír Blažej (Železnice): „První body zvenku těší, ale vyhlížíme zápas, ve kterém podáme v obou poločasech plnohodnotný výkon.“

Kopidlno – Kobylice 4:0 (1:0). Branky: 42. Aubrecht, 75. Valnoha, 78. Poutník, 89. Janáček.

Vladimír Hnát (Kopidlno): „Hosté přijeli v 11 hráčích, nás bylo na lavičce prakticky pouze o jednoho více, tedy již tyto počty naznačovaly, že se nebude jednat o nadprůměrné utkání. Potřebovali jsme bodovat, proto jsme se uchýlili k jednoduché hře, která přinesla ovoce v podobě výhry.“