Železnice navyšuje náskok. Kocbeře jsou v kontaktu díky čtyřgólovému Kilevníkovi

Martine, čtyři góly v krajské soutěži do sítě Žacléře a navíc ve věku 44 let. To zní dobře, co vy na to?

Samozřejmě panuje spokojenost. Jak u mě se čtyřmi góly, tak hlavně u našeho mužstva, které získalo tři důležité body. Po tomto utkání nám ale hlavně nezbývá, než si ho dobře zapamatovat a pokusit se zůstat na stejné vlně. Aby se nám povedlo krajskou soutěž zachránit, musíme takto hrát dál a dál taky vyhrávat.

Martin Kilevník ještě v dresu divizního Dvora Králové nad LabemZdroj: archiv DeníkuAč jste po dobu své kariéry nenastupoval vyloženě na hrotu útoku, jste odjakživa střelcem. Jak dlouho ještě plánujete trápit gólmany v soutěžích, kde nastupujete?

Tak zrovna teď na hrotu nastupuji často, tím pádem mám ke střílení gólů a vytváření si brankových příležitostí blíže než v dobách, kdy jsem nastupoval na pozici záložníka. A jak dlouho ještě plánuji hrát? Tak určitě co zdraví dovolí. Není to sice kdoví jak super, ale zatím to jde, takže uvidíme.

V sobotu jste se trefil čtyřikrát. Který z gólů stojí za to, abyste popsal, jak padl? Můžete klidně zmínit všechny.

Tak za zmínku stojí asi jen dva (usmívá se). Hned ten první padl z přímáku a ten druhý až na samém konci, kdy jsem balon otřel o tyčku a angličákem navýšil skóre. Vlastně bych ale měl zmínit i tu jednodušší trefu. Tou byla branka na 2:0, kdy jsem balon uklízel skoro do prázdné brány. Stalo se ta po nezištné přihrávce našeho kanonýra Zbyndy Šmída. Dost mě touhle parádou překvapil.

Vy jste se střelecky prosadil v devátém utkání po sobě. Kocbeřská Jiskra je přesto v tabulce nadále poslední. Věříte po nevydařené podzimní části stále v záchranu? Co je potřeba ještě zlepšit, aby výsledky připomínaly ten ze soboty?

Pokud bychom hráli všechny zápasy jako tenhle, o záchranu bych se nebál. Realita je ale vždy jiná. Tréninková účast a pak i ta zápasová, je po většinu našich zápasů v sezoně katastrofální. Proto něčemu věřit je někdy dost těžké. Tím jsem asi i odpověděl na otázku, co je potřeba zlepšit. Na tréninku by se mělo sejít více než tři lid, na zápase rozhodně víc než nějakých devět, deset nebo jedenáct.

Fotbal hrajete už desítky let. Na kterou část své kariéry vzpomínáte vůbec nejradši?

Je to tak, fotbal hraji celý svůj život. A upřímně se divím lidem, kteří ho dokáží přestat hrát z jiných důvodů než těch zdravotních. Mě takhle hra naplňuje a těším se na každý další zápas stejně, jako jsem se těšil v dobách, kdy jsem byl ještě o dost mladší. S tréninky to teď ale bohužel stejné není. A na kterou část kariéry rád vzpomenu? Asi opravdu na každou, kde jsem trávil svůj fotbalový život. Tou nejdelší byla ta ve Dvoře Králové nad Labem, proto nejvíce vzpomínek a zážitků mám ze Dvora.

Jak už jsem zmínil, jste střelcem k pohledání. Dokázal byste zapátrat v paměti a vybavit si dva tři góly, na které nikdy nezapomenete?

Zrovna střelcem bych se určitě nenazýval, ale pokud bych si přece jen měl pár gólů vybavit, určitě si je vybavím. Ale určitě si přesně nevybavím, kde třeba padly. Jak už mi říkají i soupeři, jsem dost sterý, proto bych se téhle otázky raději tak trochu zřekl.

Martin Kilevník (nahoře druhý zprava) si za Dvůr dvakrát zahrál i proti pražské Spartě.Zdroj: Jan Bartoš

Na hřišti neustále proháníte o řadu let mladší protihráče. Jak byste popsal úroveň krajské soutěže I. B třídy a mohl byste ji porovnat s úrovní, jakou měla třeba před dvaceti lety?

Úroveň I. B třídy podle mě rozhodně špatná není, je to ale určitě i proto, že v ní rok co rok nastupují kluci, kteří hráli vyšší soutěže. Porovnávat tuhle soutěž ale s předchozími lety nemohu, jelikož jsem vždycky působil ve vyšších.

Už brzy oslavíte 45 let. Jak se udržujete v kondici?

Teď bych asi měl říct, že na sobě dřu a dělám vše pro to, abych ze své kondice nic neztratil (směje se). Realita je ale úplně jiná. Strašně jsem zlenivěl. I když se těším na každý svůj zápas, o trénincích se to říct nedá. Osobně bych nejradši už pouze hrál bez těch věcí okolo, co tolik bolí. Jako je nabírání fyzické kondice a podobně.

Střelecká série vás katapultovala již na třetí příčku mezi kanonýry soutěže. Má se dosavadní lídr Dan Wojcik obávat, že jej ještě stihnete sesadit? Chybí vám na něho sedm tref.

Osobně mě tyhle střelecké série ani statistiky nikdy moc nezajímaly. Jsem samozřejmě rád, že mi tam občas něco spadne, kolikrát by mohlo padat i víc, ale jsem spíše týmový hráč. Budu i do budoucna radši, když se bude dařit našemu týmu. Upřímně, ani nevím, kdo má v naší soutěži nastřílených branek nejvíc. Vybavuji si, že Dan se střelecky prosadil proti nám. Ze zápasu se mi vybaví i jeho pěkná přítelkyně, o poločase se na mě usmála. Že bych ale měl nahánět jeho střelecká čísla, o to se bát nemusí, kdyžtak trochu zpomalím.