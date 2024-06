Ten nejdůležitější cíl splnili. Fotbalisté Jičína se dokázali zachránit v krajském přeboru. Vedla k tomu hodně strastiplná cesta, ale hráči ukázali ve vypjatých situacích srdce, bojovnost i pevné nervy a konečné předposlední 15. místo nakonec stačí (horší vzájemné zápasy s Hořicemi). Svůj pohled na jarní část sezony poskytl vedoucí mužstva Jiří Klaban.

Sestřih branek z utkání Jičín (v modrém) - Chlumec B 2:1. | Video: TVcom.cz/SK Jičín

Hodnocení jara očima Jiřího Klabana:

Pro podzimní části soutěžního ročníku 2023/2024 dochází k zásadní změně na trenérské lavičce. Po odstoupení Petra Beneše se hlavním trenérem stává Aleš Gaubmann, jeho asistentem Jan Drusan ml. Vedoucím týmu zůstávám já. Poměrně dost změn, hlavně odchodů, zaznamenal hráčský kádr. Odešel Lánský do Lázní Bělohradu, Vladeka zpět do Roudnice, Kuneš do Hořic, Vrabec do Nepolis. Florián přerušil vzhledem k atletické sezoně, Beneš se vážně zranil v prvním utkání.

Cíl pro jaro nemohl být jiný, než záchrana krajského přeboru. Zimní příprava se celkem povedla, dobrá účast na trénincích a slušná hra a výsledky naznačovaly, že by se to mohlo podařit. V prvním utkání vítězíme nad Týništěm 2:0 a vypadá to nadějně. Následující zápas v Jaroměři je odložen a pak to přišlo – porážky s Libčany, Třebší, Solnicí, Náchodem a Dobruškou nás zase posadily na zem a na 15. místo tabulky.

Největší problém je vstřelit branku, ani brankář nás v některých utkáních nepodržel, proto od zápasu s Chlumcem nad Cidlinou B nasazují trenéři do branky Matěje Švorce místo Martina Sýkory. Po solidním výkonu vítězíme 2:1 a lehce se vzpamatováváme. V dalším utkání v Rychnově nad Kněžnou nešťastně prohráváme 0:1 brankou v samém závěru. Smolně remizujeme 2:2 v dohrávce v Jaroměři, když domácí vyrovnávají pět minut před koncem. Důležitou výhru zaznamenáváme doma s Červeným Kostelcem 2:1. Nutno říci, že nemáme žádné štěstí v koncovce, naopak kopec smůly při obdržených brankách.

Následuje opět série porážek, tentokrát tři za sebou. V Polici 1:5, ostuda doma se Dvorem 1:5 a v Hořicích 0:3. Třináct obdržených branek ve třech zápasech - situace je kritická!

Galerie ze zápasu Jičín - Dvůr Králové

Po zápase v Hořicích odstupuje trenérská dvojice Gaubmann a Drusan, kterým je třeba za odvedenou práci poděkovat a mužstvo přebírá Jirka Filip s asistentem Standou Kroutilem, vše zastřešuje Roman Mikolášek.

Do kabiny zavál svěží vzduch, vyřešily se některé vztahové problémy, každá změna na trenérském postu je pro hráče motivací se předvést. S nevšedním úsilím a zájmem se vrhli do trenérské práce. Neměli vůbec mnoho času, hned zápas s Lázněmi Bělohradem byl o všechno – pokud nevyhrajeme, je poslední zápas v České Skalici jen formalitou a I. A třída realitou. Byla to opravdová fotbalová bitva se vším všudy. Ve 2. poločase neproměňuje Fíďa – Fidrich penaltu – opět ta celoroční smůla – tyč. Ani to nás nezlomilo, hráči dřou na hranici svých sil a tak opět Fíďa v 86. minutě krásnou střelou rozhoduje o tom, že nám k záchraně KP stačí v posledním zápase v České Skalici neprohrát, a to i vzhledem k příznivé situaci v divizi C.

Vítěznou bitvu sledovalo proti Bělohradu na místní poměry neskutečných 250 diváků, nechyběly modrobílé dýmovnice, bubny a děkovačka hráčů s diváky, což je zde věc nevídaná.

Galerie ze zápasu Jičín - Lázně Bělohrad

Duel v České Skalici jsme nakonec zvládli, když v nervy drásajícím zápase padlo šest branek, konečná remíza 3:3 nám dala jistotu záchrany.

Co bylo příčinou jedné z nejhorších sezon za poslední léta – nebyla jedna. Na některých trénincích byla tristní účast, omluvy a výmluvy některých jedinců hlava nebrala. Výkony a dovednosti předváděné v tréninku nedokázali hráči přenést do zápasů – bylo to v hlavě. Odchody hráčů v průběhu zimní pauzy se nepodařilo nahradit stejnou kvalitou, dostali šanci hráči B–týmu.

V neposlední řadě to bylo i to pověstné štěstíčko, to nás nemělo vůbec rádo. Na závěr je nutno poděkovat Jirkovi Filipovi a Standovi Kroutilovi, že splnili cíl, s jakým do posledních dvou zápasů šli a přebor zůstává.

Na závěr trochu statistiky od Miloše Vejvody:

Nejvyšší jarní porážka doma byla se Dvorem Králové 1:5, nejvyšší venku v Solnici a v Dobrušce 0:5. Nejvyšší vítězství doma s Týništěm 2:0, venku jsme nevyhráli ani jednou. Tabulka střelců je velice chudá. Na jaře se stal nejlepším střelcem Fidrich se šesti brankami, Joukl a V. Matějka po dvou. Za celý soutěžní ročník dal Fidrich 7 branek, Mokošín 5, Vojta Matějka 4, Ulvr 3, Macháček, Buchvald a Joukl 2 branky.

V mužstvu se vystřídalo celkem 25 hráčů, což je dost a nedá se hovořit o nějaké základní sestavě. Nejvíce celých zápasů odehrál Mokošín 15, následuje Fidrich 12, Zugar a Ulvr 11, Gaubmann 10 a Kuncíř 9.

Slušně si mužstvo vedlo v Poháru hejtmana, kde až ve čtvrtfinále podlehlo doma Libčanům 0:2. Velice dobrá byla spolupráce s béčkem, především s trenérem Jardou Řeháčkem. Béčko několikrát ochotně hráčsky vypomohlo, někdy i na úkor vlastní výkonnosti. Po celou soutěž vystupovalo mužstvo ukázněně, celkem hráči obdrželi 24 žlutých karet, červená byla jedna – Machačný.

