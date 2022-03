Boj o postup do divize? Nic nebalíme, Bydžovu to nenecháme zadarmo, říká Mašek

/VIDEOROZHOVOR/ Patří k neznámějším fotbalistům v celém regionu. Populární gólman Jiří Mašek v šestačtyřiceti letech (!) hájí branku Slavie Hradec v krajském přeboru. „Jsem rád, že ještě v tomhle věku můžu na hřišti trápit mladé,“ říká. Co ho stále motivuje? Do kdy by chtěl chytat? Jakou má v týmu autoritu? Co pro něj fotbal znamená? Jak se mu hraje proti osmnáctiletým klukům? Jak vidí boj o postup do divize a nahánění vedoucího Bydžova? Má mužstvo Slavie divizní parametry? Co očekává od nedělního šlágru na trávníku třetí Jaroměře? Nejen na to odpovídal v zajímavém videorozhovoru pro Deník.

Videorozhovor s Jiřím Maškem, brankářem fotbalové Slavie Hradec | Video: Petr Tomeš

