Fotbalisté Jičína v druhém kole MIACOM krajském přeboru remizovali 1:1 na hřišti Třebše. Penaltový rozstřel zvládl lépe celek z Hradce, když ho vyhrál 4:2.

Fotbalisté Jičína mají po dvou kolech na svém kontě v krajském přeboru jeden bod. | Foto: ilustrační foto

Úvod patřil domácím, už v 5. minutě obešel domácí útočník i Kanavala, z úhlu ale míč do sítě nedostal. V 15. minutě po pěkné akci Dítěte se centr do vápna stal snadnou kořistí Heřmana. Po jičínském rohu ve 22. minutě střílel z velkého úhlu Nálevka vedle. Ve 45. minutě získal míč ve středu Holer, vysunul napravo do vápna Dítěte, který střelou na bližší tyč brankou do šatny dostal Jičín do vedení.