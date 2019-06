Později se sice ukázalo, že Hořice by soutěž udržely, i kdyby skončily za Dobruškou, protože ani ta se s přeborem neloučí, ale v daný moment to bylo pro mladý tým Jiskry velké zadostiučinění. A jak viděl závěr soutěže trenér?

O jistotě záchrany jste po obratu rozhodli v posledním utkání ve Vysoké, jak těžké to bylo utkání?

Nebylo to jednoduché. Měl jsem hlavně obavu, abychom se po prvním gólu nepoložili, jako se nám to stalo doma s Chlumcem a v Třebši. Věřil jsem Třebši, že doma Dobrušku porazí a doufal jsem v bodík z Vysoké. Nakonec naši obránci (Neumann a Palm) zabrali a svými brankami dotáhli tým k vítězství.

S jakou taktikou jste do Vysoké jeli?

Nezmatkovat, v obraně si nekomplikovat život - zjednodušit rozehru, rozložit síly vzhledem k úmornému počasí, pohlídat při standardkách Vojtu Bělku a Martina Ptáčka, hrát více přes kraje a dát gól.

Věřili jste, že Třebeš v současně hraném duelu porazí Dobrušku a pomůže vám k záchraně?

Ano. Třebeš poctivě trénuje, má tým mladých kluků, kteří při škole mají čas a chuť. Doma byli stoprocentní a dávali i hodně branek. Třetí místo je motivace pro každý tým.

Věděli jste během zápasu průběžný stav z Třebše? Nebo jste se soustředili pouze na sebe?

Mě to moc nezajímalo. Museli jsme hrát na naše maximum. Vedoucí mužstva nějaké informace měl, ale hráčům jsme nic v průběhu zápasu na hřiště nevysílali.

Letos na záchranu bylo potřeba získat nakonec 37 bodů, což je proti minulým sezonám celkem dost. Čím to?

Týmy Rychnova a Chlumce měly špatný podzim, na jaře začaly dělat body, takže pět až šest týmů bylo namočeno ještě tři kola před koncem v sestupových vodách. My jsme doma nezvládli zápasy s Chlumcem a Jičínem , mohli jsme být dvě kola v klidu, takhle jsme se dostali pod tlak. Nicméně si myslím, že letos byla záchrana hodně vysoko. Nakonec se udržela i Dobruška, ale s tím jsme v tu chvíli počítat nemohli.

Konec dobrý, všechno dobré. Platí to?

Přesně takto jsem hodnotil jarní část. Jsem rád, že jsme byli stoprocentní proti týmům ze spodku tabulky, to byly důležité body, jako jedni z mála jsme porazili Rychnov. Navíc jsme všechny domácí zápasy hráli v Probluzi. Čtyřikrát jsme na jaře prohráli 0:1. Náš tradiční problém je ofenziva, byli jsme třetí nejhorší tým.

Jak to vypadá s týmem pro příští sezonou?

Doufám, že zůstanou všichni hráči.