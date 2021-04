„Velká podpora fotbalového hnutí v kraji je pro mě zavazující,“ říká pětapadesátiletý funkcionář, který krajský fotbal vede už jedenáctý rok a je služebně nejstarším předsedou KFS v České republice.

Fotbalu v kraji vládnete už jedenáctý rok a stále se těšíte velké podpoře hnutí. Co chcete fotbalu nabídnout v dalším období?

Veškeré rozdílové výsledky, kterých jsme dosáhli v minulém období, je práce celého končícího výkonného výboru. Jádro tohoto výboru spolu fungovalo tři období a bylo pro mě ctí s končícími kolegy spolupracovat. V počátku to se mnou neměli jednoduché, ale bez jejich vedení bych celou agendu těžko obsáhl. Do nového období vstupujeme s výrazně obměněným výkonným výborem. S jeho složením jsem spokojen. Valná hromada podpořila můj tým a to je pro nás zavazující. Za sebe chci nabídnout konzistentnost a zkušenost. Dále bych chtěl lidi a jejich názory spojovat, situaci uklidnit, abychom všichni pracovali už jen pro fotbal. Od kolegů očekávám trochu jiný pohled na problematiku a zápal pro věc.

V současnosti je největším problémem pandemie. Věříte, že se na jaře soutěže vůbec rozběhnou a dohraje se nadpoloviční většina zápasů?

Jsem optimista a věřím v možnost dohrání soutěží. Je nutné začít minimálně trénovat. Mám výhrady k chaotickému rozhodování státních orgánů. Každý den platí něco jiného a vytváří to negativní atmosféru. My jsme regionální svaz, naše možnosti jsou minimální s tím něco dělat.

Na koronavirová opatření nejvíc doplácejí děti a mládež. Co pro návrat k tréninku hodlá udělat svaz, a nemáte obavu, že dojde k úbytku mladých hráčů?

Současný stav je tristní a samozřejmě obavu mám nejen z úbytku mládeže, ale i z možného úbytku dospělých. V tuto chvíli potřebujeme doplnit v okresech Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou pozice okresních Grassroots trenérů mládeže a následně budeme s pomocí těchto trenérů a celého mládežnického úseku aktivizovat celou mládežnickou základnu. V příštím týdnu proběhne schůzka, na které nastavíme celý postup.

V minulém roce propukla rozsáhlá kauza Romana Berbra. Volá se po očistě fotbalu, rozjela se Fevoluce v čele s Vladimírem Šmicerem. Přesto v okresech Královéhradeckého kraje došlo na postech předsedů k jediné změně na Rychnovsku. O čem to podle vás vypovídá?

Celou dobu tvrdím, že v našem kraji se dělá fotbal na zdravém základě a nemá se zveřejňovanými praktikami v jiných regionech nic společného. Okresy v našem kraji jsou vedeny již zkušenými funkcionáři – předsedy, kteří mají za sebou kvalitní výsledky. Z tohoto důvodu také opodstatněnou podporu ve svých regionech.

Hodně propíraná byla volba na Trutnovsku, kde post předsedy obhájil Marek Pilný, sudí spojený s kauzou v Příbrami. Co na to říkáte?

V Trutnově proběhla demokratická volba a podle mého názoru oddíly vyjádřily svůj názor na úroveň servisu, který jim byl nabízen. V Trutnově jsem byl osobně a ocenil bych kultivovanou úroveň celé valné hromady a vzájemný respekt obou proti sobě kandidujících stran.

Vášně vzplály i na Rychnovsku, kde Luboš Michalec, zástupce Fevoluce, porazil Miroslava Martínka, rozhodčího řazeného k „Berbrovcům“. Emoce vzbudily zejména články v Orlickém týdeníku, místním zpravodaji. Padla i žaloba a kvůli osočování někteří lidé z tábora poraženého nechtěli působit v komisích. Jak se na události v tomto okrese díváte?

V Rychnově předvolební kampaň překročila únosný rámec slušnosti. Zvláště články v Orlickém týdeníku celou situaci zbytečně a opakovaně vyhrotily. Nejsem ztotožněn ani s řešením druhé strany přes právníky… Do regionálního fotbalu nepatří urážky ani zesměšňování, měl by to být souboj programů. Za normálních okolností po skončení voleb všichni odloží svoji příslušnost k některé ze stran a pustí se společně do práce. Tím, že tady byly nenávratně narušeny lidské vztahy, bude trvat hodně dlouho, než obě strany spolu začnou komunikovat normálním způsobem. Situace v Rychnově je nyní více stabilizovaná, než tomu bylo bezprostředně po volbách. Za dobrý krok považuji angažování Ondry Frejvalda do pozice sekretáře OFS.

I vám bylo předhazováno, že jste funkcionář z Berbrovy éry. S loni zatčeným a dnes bývalým místopředsedou FAČR jste se za jedenáct let coby předseda KFS setkáním nevyhnul. V jaké rovině jste se bavili?

Ze své pozice krajského předsedy jsem s Romanem Berbrem komunikoval standardně především v rámci Regionální komise a vždy jsem se snažil udělat maximum pro náš region. Považuji se za slušného člověka a nejsem si vědom, že bych se dopustil něčeho nečestného.

Na post předsedy FAČR kandidují Petr Fousek a Karel Poborský. Zatím není jasné, zda se neobjeví ještě někdo další, například Vladimír Šmicer. Už víte, komu krajské fotbalové hnutí vyjádří podporu?

Nově zvolený výkonný výbor na svém prvním jednání tuto otázku otevřel, nicméně definitivní rozhodnutí padne na příštím zasedání 26. dubna.

S jakým osobním přáním jdete do čtyřletého cyklu?

Do nového volebního období vstupujeme v momentu, kdy se podařilo přivést do kraje Regionální fotbalovou akademii, která bude pro rozvoj mládeže jistě přínosem. A v minulém týdnu byla podepsána smlouva o výstavbě nového stadionu, což je splnění snu mnoha generací příznivců fotbalu v našem kraji. Za sebe bych si přál ještě postup FC Hradec Králové do nejvyšší soutěže.