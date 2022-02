Spokojenost samozřejmě panuje obrovská. Velice důležité bylo, že se nám výsledkově povedly první zápasy, ve kterých jsme navázali především na naši formu z I. A třídy. S každým následným vyhraným zápasem pak v týmu panovala větší pohoda a sebevědomí.

Je to trochu nad plán? Nebo jste na „bednu“ pomýšleli již před startem sezony?

Je to určitě nad plán. Po každém postupu je vždy cílem se ve vyšší soutěži udržet. Již před začátkem přeboru jsem cítil, že máme silný tým a proto jsem věřil, že se budeme pohybovat ve středu tabulky, ale o umístění na špici určitě nikdo z nás nepřemýšlel.

V mužstvu máte hráče se zkušenostmi z vyšších soutěží Poděbradského a Gorola. Jsou právě oni těmi hlavními lídry?

Oba jsou jednoznačnými lídry, jak na hřišti, tak i mimo něj. Máme v týmu relativně mladé kluky a velmi pomáhá, že Jirka i Radek nadále mají chuť a ke každému tréninku i zápasu přistupují maximálně profesionálně. Jsem rád, že si s oběma mohu v Jaroměři zahrát.

Jaroměřský záložník Matěj Exnar (při odkopu).Zdroj: Václav MlejnekZdá se, že do mužstva velmi dobře zapadly i posily z hradecké Olympie…

Přesně tak. Všichni jsou výborní kluci, kteří bez problému zapadli do jaroměřské kabiny. Fotbalově navíc naši hru pozvedli na další úroveň. Doplnění kádru v létě proto bylo velmi vydařené.

Co vás během podzimu nejvíce zdobilo?

Kromě dvou nepovedených zápasů s Chlumcem a Policí nás nejvíce zdobila týmová obranná činnost. Díky zodpovědnému přístupu jsme dostávali velmi málo gólů. Mnoho zápasů jsme navíc vyhrávali pouze o gól, což značí velkou vnitřní sílu týmu.

Kde vás naopak tlačila bota a na čem během zimy nejvíce pracujete?

Z mého pohledu to je celkově málo vstřelených gólů. To přičítám tomu, že s každým dalším vyhraným zápasem proti nám týmy hrály stále více zataženěji. I když rádi hrajeme s míčem na kopačkách, musíme si lépe poradit s týmy, které proti nám chtějí pouze bránit a čekat na naši chybu.

Jarní část přeboru odstartuje za tři týdny. Těšíte se?

Těším se moc. Přátelské zápasy s mistrovskými se nedají srovnat.

S jakým cílem do druhé části sezony vstoupí Jaroměř?

Cílem bude se udržet na špici tabulky, tedy do třetího místa. Rádi bychom také potrápili mužstva hradecké Slavie a Nového Bydžova, která pomýšlejí na postup do divize.

Očekáváte nějaké výrazné posuny v tabulce?

Nevím, jak ostatní mužstva přistoupila k zimní přípravě a zda se u nich udály nějaké změny v kádru, proto si netroufám odhadovat. Ze vzájemného zápasu na konci podzimu si ale myslím, že Rychnov bude zcela jistě postupovat tabulkou vzhůru.

Jaroměřský záložník Matěj Exnar (v modrém).Zdroj: Václav MlejnekKdo podle vás postoupí do divize?

Nový Bydžov. Slavia má dle mého kvalitativně lepší tým, ale Nový Bydžov hraje lépe organizovaně a během vzájemných zápasů jsem z něj cítil většího týmového ducha. Myslím, že hráči Slavie budou navíc hrát pod velkým tlakem, jelikož mají velmi ambiciózní vedení, které postup očekává.

Divize se občas skloňuje i s Jaroměří, je tam do budoucna taková ambice?

Ano, ambicí je divize a ČFL. Z pohledu toho, kdo v současné chvíli v jaroměřském výboru působí, si myslím, že jsou oba cíle do budoucna reálné. Nejen z fotbalového pohledu však FK Jaroměř stále čeká spousta práce.

Vy už jste si s jaroměřským celkem divizi jednou zahrál. Co je podle vás potřeba, abyste do ní opět postoupili a následně v ní působili stabilně?

Tento rok je postup nereálný a ani mi nedává smysl. Do budoucna by bylo nutno udržet stávající mladý tým a postupně ho doplňovat vhodnými hráči. Je potřeba také v Jaroměři mít kvalitní mládežnické týmy, hrající ve svých kategoriích nejvyšší soutěže, aby přechod z dorosteneckého do mužského divizního fotbalu nebyl takový skok.

V mužstvu působíte i se svým bratrem, trenérem je váš otec. Jak funguje rodinná spolupráce?

V týmu dokonce mám i bratrance (Ondřej Častvaj). V minulých letech jsem několikrát s fotbalem skončil kvůli potížím s kolenem, ale možnost si zahrát se svým bratrem a bratrancem v jednom týmu byla velká motivace k mému návratu. Ačkoliv mnozí by to měli pravděpodobně opačně, tak já jsem rád, že je trenérem taťka. Navíc musím říci, že na mého bratra je přísnější a náročnější než na mě.

Jaroměřský záložník Matěj Exnar (s míčem).Zdroj: Václav MlejnekNeslýcháte občas nějaké vtípky o rodinném podniku či podobně?

Ano, v kabině velmi často, ale nijak mě to neuráží. V případech, kdy se mi ale fotbalově nedaří, tak někteří fanoušci dokáží být v tomto směru velmi neúprosní. Já jsem ale po vleklých zraněních především rád, že mohu vůbec hrát, a proto si případnou kritiku na toto téma nepřipouštím.

Když se třeba při oslavě sejdete celá rodina, je hlavním tématem fotbal, nebo ho domů netaháte?

Fotbal je hlavním tématem při každé příležitosti, kdy se spolu já s bratrem, taťkou a bratrancem sejdeme. Na rodinných oslavách se potom o fotbale bavíme pouze v případě, když se nám výsledkově daří. V opačném případě se fotbalovým konverzacím vyhýbáme.

Jako každý fotbalista určitě sledujete i nejvyšší soutěž. Jak by mohl dopadnout letošní zajímavý boj o titul? A co říkáte výkonům Votroků?

Jsem velký fanoušek Arsenalu a z toho důvodu přeji, aby se dařilo Tomáši Rosickému ve Spartě. Proto budu fandit Spartě a věřím, že po dlouhé době získá titul. Výkony Hradce Králové v lize i poháru mě velmi příjemně překvapily. Doufám, že se v nejvyšší soutěži konečně dlouhodobě udrží.