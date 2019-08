Kouč Zdenko Frťala působí v Hradci rok. Během něj se dvakrát poměřil ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE s Varnsdorfem, klubem, který trénoval s dvěma nedlouhými přestávkami sedm let.

Votroci oba duely prohráli. „Je to pro nás o to větší motivace, abychom tyhle dva nezdary z minulé sezony napravili,“ říká Frťala před pátečním utkáním 4. kola druhé ligy. Hradec přivítá Varnsdorf na svém hřišti, začíná se v 18 hodin.

„Varnsdorf se dost změnil od doby, co jsem odtamtud odešel. Oslabili v defenzivě, ale v útoku jsou hodně nebezpeční. Fotbalem se baví, to je jejich hlavní zbraň,“ varuje trenér.

Vzpomínka na minulé měsíce však není jediným hnacím motorem pro černobílé mužstvo. Tím druhým - a dozajista ještě silnějším - je aktuální situace. Hradec za tři kola získal jen dva body, je na předposledním místě tabulky. Přitom je všeobecně řazen mezi favority soutěže.

„Vstup do sezony není hráčům lhostejný. Mrzí nás to všechny, bavili jsme se o tom, že úvod soutěže je důležitý pro každý tým. Je nejvyšší čas bodovat na sto procent,“ burcuje kouč.

Aby se to zadařilo, proběhla v týdnu týmová debata. Jejím základem byl rozbor posledního utkání v Líšni, kde Hradečtí sice třikrát vedli, ale nakonec brali jen bod za remízu 3:3.

„Nebyl to jen rozbor u videa, potřebovali jsme taky trochu vyčistit vzduch, co se týče věcí, které se nám nelíbily. Hlavně jsem rád, že i kluci k tomu řekli svoje názory. Je důležité, aby jen nepapouškovali, co řekne trenér, a aby i sami měli vlastní pohled na věc,“ popisuje Frťala.

Pomůže to?

Vážím si i toho, že teď mám čtyři trička na týden

Šest a půl roku strávil Kristian Zbrožek ve Varnsdorfu. V klubu, odkud v létě přišel do Hradce, zažil mnohé. „Když budu mluvit za sebe, myslel jsem si, že Pražák přijde na vesnici a pak bude hrát za Real Madrid,“ vzpomínal v rozhovoru pro Černobílý gól na začátky v severních Čechách.

Nakonec se mu tedy pobyt řádně protáhl. Ani to sám nečekal. „Kdo tam přišel a nedokázal to skousnout, za půl roku byl pryč. My, kteří jsme to zvládli, jsme tam byli dlouho… Teď si vážím toho, že mám čtyři tréninková trička na týden. Tam jsme měli dvě. Prala nám je paní, ale třeba nebyl prášek, nebyla aviváž,“ popisoval fotbalista poměry.

Jenže právě tyto nesnáze udělaly z mužstva tradičního a poměrně úspěšného účastníka druhé ligy. „Samozřejmě záleží i na penězích. Makali jsme, nevymlouvali jsme se na to, že nemáme tohle nebo tamto. Byla to dobrá škola. Byli jsme parta, rodina… Soupeřům se proto s Varnsdorfem hraje špatně,“ vykládal. „Chtěl bych, aby nás to zdobilo i v Hradci,“ doplnil.