Dlouho klidné derby rozčísl až hlavní rozhodčí Houdek, který během úvodních sedmdesáti minut nařídil hned tři pokutové kopy. Adam Vlkanova v závěru první půle a Ladislav Mužík po hodině hry svými premiérovými pokusy nepohrdli, hradecký kapitán však svůj druhý pokus poslal nad branku. A to nebylo vše. Na začátku třetí minuty nastavení přiblížil Chrudim k tříbodovému zisku Petr Rybička, půlminuty na to slavili pro změnu Votroci po trefě Christiana Frýdka. V Chrudimi tak derby vítěze nepoznalo.

Nálada na obou stranách barikády byla po skončení utkání velmi podobná. „Před zápasem bychom bod brali, ale nyní jsme strašně zklamaní. Hodně to bolí,“ přiznal chrudimský trenér Jaroslav Veselý. „Myslím, že závěr zápasu byl v naší režii, posledních dvacet minut jsme si za tím vítězstvím šli. Znovu se ukázalo, že to s námi nikdo nebude mít jednoduché,“ podotkl poté.

Hradečtí si k rivalovi přijeli pro více než bod, s výkonem svých svěřenců ze strany Zdenko Frťaly spokojenost nepanovala. „Když vám standardně zahrají jen čtyři hráči, nemůžete pomýšlet na úspěch,“ zlobil se kouč po velmi dramatickém duelu.

„Zápas jsme dobře rozehráli a pak se najednou hráči zalekli něčeho, co nám domácí umožnili. To fotbalové, co v sobě kluci mají, dnes zůstalo v kabině,“ nechápal Frťala.

Favorizovaný Hradec Králové tak bodově ztratil podruhé v řadě, Chrudim se díky bodu znovu o kousek přiblížila k záchraně.

MFK Chrudim - FC Hradec Králové 2:2



Fakta - branky: 60. Mužík z pen., 90+2. Rybička – 44. Vlkanova z pen., 90+3. Ch. Frýdek. Rozhodčí: Houdek – Moláček, Hurych. ŽK: 2:4. Poločas: 0:1.

MFK Chrudim: Zíma – Řezníček, Vencl, Fofana, Hlavsa – Janoušek (54. Krištof) – Mužík (74. Sulík), Sixta, Nikodem (54. J. Havlena), T. Dostálek (89. Ujec) – Rybička. Trenér: Jaroslav Veselý.

FC Hradec Králové: Ottmar – Urma, Král, Zbrožek, F. Čech – Jukl, Soukeník (46. Kateřiňák) – Mejdr, Vlkanova (88. Ch. Frýdek), Djurdjević (55. D. Procházka) – Martinec. Trenér: Zdenko Frťala.

Emoce v derby: Trenéři svedli slovní přestřelku



Tři penaltové momenty, dva slepené góly v nastaveném čase druhého poločasu a řada ostrých zákroků vzbudily ve východočeském derby pořádnou vlnu emocí. A to na obou stranách. Zlobili se hráči, trenéři i fanoušci. Nervy na uzdě neudrželi ani šéfové obou laviček - trenéři Jaroslav Veselý a Zdenko Frťala.



Nervově vypjaté utkání bylo hodně náročné pro oba kouče, po utkání vypadali velmi zmoženě. „Chvílemi se o mě pokoušel infarkt,“ přiznal s úsměvem Veselý.



Po třetí nařízené penaltě došlo i na ostrou slovní výměnu. „Máme to tak vždycky, už minulý zápas něco proběhlo. Jak se poštěkají hráči na hřišti, tak někdy dojde i na nás,“ nadneseně okomentoval chvilkový svár Jaroslav Veselý.



Zatímco slovní přestřelka obou koučů gentlemansky vyšuměla, drobným strkanicím hráčů na hřišti po závěrečném hvizdu se východočeské derby nevyhnulo. „Jak zápas skončí, necháváme emoce na hřišti,“ popsal chrudimský kouč. „Podali jsme si ruku a jdeme od toho,“ uzavřel sportovně Veselý. Další epizoda může přijít zase příště…