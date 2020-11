Východočeši neproměnili řadu šancí a několikrát nastřelili tyč. „Takový zápas jsem ve své hráčské ani trenérské kariéře nezažil, abychom trefovali břevna a tyče a z deseti tutových šancí nedali žádný gól,“ kroutil hlavou trenér Zdenko Frťala, jehož tým má v čele tabulky náskok dvou bodů před Líšní.

Ještě než zápas pořádně začal, došlo k hodně nepříjemné situaci. Hostující brankář Filip Mucha se srazil se spoluhráčem Danielem Bialekem, oba zůstali ležet na trávníku a ihned museli být ošetřeni. Hlavně u Bialeka byla situace vážná, přivodil si otřes mozku, měl zapadlý jazyk a díky rychlému zásahu lékařů vše nedopadlo daleko hůře. Prostějovský obránce byl posléze převezen do nemocnice. „Doufám, že hostující hráč bude v pořádku. To jsou bohužel situace, které se ve fotbale stávají. To, že jsme prohráli, není taková tragédie jako to, co se přihodilo. Přeji hráči brzké uzdravení. Věřím, že po tomto zranění nebude mít nějaké následky,“ uvedl Frťala. Naopak gólman Mucha po ošetření pokračoval a svými zákroky a notné dávce štěstí udržel čisté konto. On měl hlavní podíl na prostějovské výhře.

Festival domácích šancí začal po čtvrthodině Adam Vlkanova, ale mířil vedle branky. Následně přišla pro domácí komplikace, obránce Otto Urma fauloval ve vápně Juráska a nařízený pokutový kop jistou ránou pod břevno proměnil Kopřiva. „Penalta byla, to nezpochybňuji,“ souhlasil s verdiktem sudího Pechance hradecký kouč. Do přestávky měl ještě dobrou možnost Vlkanova, ale jeho střelu z trestného kopu vyrazil Mucha. Tutové příležitosti přišly následně v nastavení; Pavel Dvořák sklepl míč na Kodeše, jenž napálil břevno a dorážka Prekopa skončila na tyči.

Po změně stran Hradec útočil, hrálo se na jednu branku, k vidění byla řada závarů. Po hodině hry Daniel Vašulín, jenž se vrací do hry po zranění, napálil spojnici břevna a tyče. Nápor Hradce v závěru ještě vzrostl poté, co v 71. minutě Nigerijec Omale zajel do Dvořáka, spatřil druhou žlutou kartu a musel do kabin. Domácí ovšem ani početní výhodu nevyužili. Ve zbývajících minutách Jan Král hlavičkoval z blízka na branku, jenže skvěle zasáhl Mucha, a vyražený míč neusměrnil do sítě ani Vlkanova. V závěrečných minutách ve velké šanci pálil mimo branku Kodeš a následně na Muchu nevyzrál ani Samko. Hradečtí tak poprvé v sezoně odešli poraženi.

„Dneska jsme si prošli peklem. Klukům jsem poděkoval, chyběly jedině góly, ale všichni měli touhu gól vstřelit. Na tohle musíme rychle zapomenout. Věřím, že jsme si to vybrali úplně totálně. Optimismus hráčům musí dávat pohled na tabulku. Na základě jednoho utkání se nám nemůže zhroutit to, co jsme tady vybudovali od prvních kol,“ řekl Zdenko Frťala.

Hradec Králové - Prostějov 0:1

Fakta - branka: 27. z pen. Kopřiva. Rozhodčí: Pechanec – Vlček, Váňa. ŽK: Samko – Sečkář, Omale, Mucha, Stříž, Šmehyl. ČK: 71. Omale (Prostějov). Bez diváků. Poločas: 0:1.

FC Hradec Králové: Ottmar – Mejdr, Donát, J. Král, Urma (75. Samko) – Soukeník (55. Kateřiňák), Kodeš – Záviška (55. F. Novotný), P. Dvořák, Vlkanova – Prekop (55. Vašulín).

1. SK Prostějov: Mucha – Šmehyl, Bala, Bialek (9. Sus), Sečkář (46. Stříž) – Kopřiva, Omale, Zapletal (46. Spáčil) – Matoušek, Zikl (75. Rolinc), Jurásek (85. Píchal).