Poslední zápas je tady. Souboj 30. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Táborskem (v sobotu od 15 hodin) uzavře sezonu hradeckých Votroků. Byla neúspěšná, tak to prostě je. Černobílí hráli dlouho o baráž, o boj o první ligy. Zkazili si to však sami během jarní krize.

„Chceme se rozloučit s fanoušky dobrým výkonem, protože sami cítíme, že v poslední době naše výkony ideální nebyly. Rádi bychom ukázali, co v nás je. I proto, že se nám baráž nepovedla,“ řekl trenér Zdenko Frťala.

Proč se nakonec Hradec musel sklonit před Jihlavou i finišujícím Brnem?

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 30. kolo - sobota, 15.00:



Hradec Králové – Táborsko, Vítkovice – Pardubice, Chrudim – Žižkov, Třinec – České Budějovice, Varnsdorf – Znojmo, Vlašim – Prostějov, Jihlava – Brno, Sokolov – Ústí nad Labem.

Útočník

Zásadní problém. Tým neměl útočníka, na kterého by byl spoleh. Ano, Jakub Šípek i Wesley da Silva jsou velmi platní při napadání, při defenzivní činnosti.

Jenže první dal tři góly, druhý dva. K tomu ještě René Kropáček jeden. Jinak forvardi mlčeli.

„Chybělo, aby nám víc pomohli,“ upozornil záložník Adam Vlkanova, se sedmi brankami nejlepší střelec.

Ten rozdíl oproti minulé sezoně je do očí bijící. Jan Pázler skóroval 21krát, k tomu přidal šest asistencí. Pak ho na základě výstupní klauzule vykoupil Liberec.

To je v pořádku, ale v klubu si ani nezoufali. Připomínali jeho neschopnost pomoci v presinku i defenzivě. Jasně, Pázler není běžec ani bojovník. Ale je to střelec, tedy nejžádanější zboží na fotbalovém trhu.

Lídr

Ohraná písnička. Frťala je třetím koučem v řadě, který si stěžuje, že nemá v kabině šéfa určujícího řád.

„Musíme hledat hráče, kteří jsou schopni dát týmu tvář. Lídra, dispečera, v tom nás tlačí bota,“ zopakoval po derby v Pardubicích, které skončilo bez branek.

Mimochodem, byl to příšerný zápas bez náboje, šancí (ano, domácí dvě měli, ale to je málo) – a bohužel i kvality.

Stoper

Jakub Martinec se postupně profiluje v šéfa mančaftu – a to především herního. Je nebezpečný při útočných standardních situacích. Na hřišti mluví, ale…

Pořád nebyl schopen vzít na sebe tíhu celého mužstva. Přitom stoper je zásadní pozice, borec držící štít.

Martinec to jednou dokáže, ale v této sezoně to ještě nebylo ono. Chybí především podpora ofenzivy. Je to (při vší úctě) smutné, ale nejlepším středním obráncem byl odepisovaný veterán Marek Plašil. Umí rozehrát, je klidný. Jenže Frťala mu – logicky – nechtěl dát kvůli věku vůdčí úlohu. Hradec buduje nový kádr, tak to je.

Fanoušci

Je to šíleně křehké téma. V klubu kolem něj cupitají jak kolem nášlapné miny.

Vztah s radikálními příznivci je na hraně. Jednou podporují – jako třeba v Pardubicích. Jenže na domácí zápas jich přijde klidně pět.

I kvůli tomu se po derby v Pardubicích ostře střetli hráči s kotlem. Vše museli tlumit dva kapitáni – gólman Radim Ottmar s Vlkanovou.

Příznivci nadávali, byli nepříjemní, sprostí. Nejvíce to schytal obránce Miloš Kopečný. „Jen jsem se jich zeptal, proč jich jindy nepřijde víc. Poplivali mě,“ divil se.

Stadion

O tomto tématu je už zbytečné psát…