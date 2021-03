Favorizovaná Viktoria na domácím stadionu ve Štruncových sadech vyhrála 3:1. Za Východočechy výsledek už jen korigoval čtvrthodiny před koncem zápasu Pavel Dvořák. Hradečtí, které v zápase vedl asistent Ondřej Prášil, jelikož hlavní kouč Zdenko Frťala je v karanténě kvůli covidu, čeká v sobotu ostrý start druhé ligy v Líšni.

Škoda nevyužitých šancí

Do první šance se už v 9. minutě dostal Erik Prekop, ale v dobré pozici nezpracoval míč. „První branku jsme měli dát my,“ poukázal na jeden z klíčových momentů Prášil.

Následně totiž poprvé udeřil Čermák, centroval ze strany a míč s přispěním Petra Kodeše skončil za zády gólmana Patrika Vízka.

„Plzeň si na rozdíl od nás pomohla laciným gólem a dostala se do hry,“ pokračoval hradecký kouč.

Vzápětí jeho tým opět selhal v koncovce, vyrovnání měl na kopačce Jan Mejdr, ale zakončení absolutně nezvládl. Mířil hodně vedle.

„Tohle nás trochu trápí. Když potřebujeme zápas zlomit, tak na to potřebujeme dvě až tři šance,“ uvedl Prášil.

Prosadil se jen Dvořák

Poté už Plzeň vykročila k výhře. Po dvou šancích Pavla Buchy přidal druhý gól před přestávkou Čermák a opět to byla trefa z kategorie šťastných. Míč hlavičkoval do břevna a ten se od Vízkových zad odrazil do branky.

„Takové góly bychom dostávat neměli. Prostor v blízkosti branky si musíme pohlídat,“ zdůraznil Prášil.

V 56. minutě dokonal hattrick Čermák, když doklepl do sítě centr Mihálika. Hosté mohli snížit Janem Záviškou, ale to se povedlo až Pavlu Dvořákovi, který se prosadil při standardní situaci. Zdramatizovat zápas ještě mohli Daniel Vašulín a Denny Samko. Šance ale měla i Viktoria.

„Předvedli jsme kvalitní výkon. Plzni jsme byli rovnocenným soupeřem. Škoda branek. Mohli jsme to favoritovi víc ztížit,“ litoval kouč Ondřej Prášil.

Plzeňský trenér Adrian Guľa nebyl i přes výhru spokojený. „Cíl jsme splnili, postoupil jsme. To nás těší. Ale to je tak všechno, co můžeme pochválit. A ještě hattrick Čermiho,“ řekl slovenský stratég a dodal: „Hradec byl dostatečně důrazný, houževnatý a dokázal nám, že v takovém rozpoložení nemůžeme jít do žádného zápasu.“

Plzeň - Hradec Králové 3:1

Fakta - branky: 13., 40. a 56. Čermák – 74. Dvořák. Rozhodčí: Hocek – Flimmel, Hock. Poločas: 2:0.

FC Viktoria Plzeň: Hruška – Havel (75. Koželuh), Kaša, Brabec, Falta (60. Hybš) – Bucha (60. Šulc), Kalvach, Čermák – Kayamba (10. Mihálik), Ondrášek, Ba Loua (75. Beauguel).

FC Hradec Králové: Vízek – Mejdr, Kodeš, Donát, Urma – Soukeník, Kateřiňák – Prekop (65. Záviška), Dvořák (80. F. Novotný), Vlkanova – Vašulín.