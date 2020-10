Denis Donát, Erik Prekop, Petr Kodeš. Těm všem museli spoluhráči pomáhat vyhnat křeče z nohou. Fotbalový Hradec se prostě musel zakousnout, aby v MOL Cupu vyřadil prvoligovou Příbram.

Podařilo se mu to, zvítězil 2:1 po prodloužení, hráči odbojovali 120 minut. Postoupili zaslouženě. Byť první půlhodina nebyla exkluzivní, poté se hra zlepšila – a Votroci většinu času vládli, i když působío patro níž než soubor kouče Pavla Horvátha.

„Jsem rád, že jsme porazili ligový tým a naše šňůra pokračuje dál,“ řekl kouč Hradce Zdenko Frťala.

Je to tak, Votroci v sezoně ještě ani jednou nepadli. Ve druhé lize čtyřikrát zvítězili, dvakrát remizovali, jsou na čele tabulky. V poháru zvládli před Příbramí i duel s regionálním sokem z Náchoda.

Po vítězství nad sokem ze středních Čech, za nějž nemohl kvůli zranění nastoupit hradecký odchovanec Filip Zorvan, jsou Východočeši mezi šestnácti nejlepšími týmy poháru.

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ pronesl Pavel Dvořák, střelec vítězné branky.

Bylo to tak. Hradečtí se dostali do vedení ve druhé půli. Odražený míč poslal nekompromisně (ano, je to klišé, ale bylo to tak) do sítě Petr Kodeš, jenž přišel v pondělí z Teplic jako výměna za Roberta Jukla.

„Úplně jsem si to tak neplánoval, nejsem rodilý střelec. Ale za mě je to snový debut,“ rozplýval se záložník, jenž zvládl celých 120 minut.

Hosté sice vyrovnali, trefil se šikovný Ghaňan Boakye. Přesto se Hradec znovu vzchopil. Na šance vedl, v prodloužení pak rozhodl po perfektní akci Dvořák.

„Dokázal si chladnokrevně poradit,“ ocenil Frťala. Byl to opravdu pěkný gól, střelec prohodil míč jednomu sokovi mezi nohama a pak zamířil přesně k tyči. „Asi bych ho měnil za gól Vyšehradu nebo v Táborsku,“ připomněl útočník poslední dvě remízy.

Ale to by byla škoda. Hradec jde dál v poháru, může myslet na další velké zápasy.

MOL Cup - 3. kolo: Hradec Králové - Příbram 2:1 po prodl.

Fakta - branky: 58. Kodeš, 94. Dvořák – 75. Boakye. Rozhodčí: Dorušák – Horák, Vejtsa. ŽK: Dvořák, Kodeš, Vlkanova, Procházka, Kleščík – Tregler, Vais. Poločas: 0:0.

FC Hradec Králové: Ottmar – Procházka (99. Soukeník), Donát, Král, Leibl (95. Mejdr) – Kodeš, Rada – Vlkanova (76. Urma), Kateřiňák (59. Prekop), Novotný (59. Záviška) – Dvořák.

FK Příbram: Melichar – Cmiljanovič (99. Pinc), Tregler, Diarra (83. Kleščík), Svoboda (14. Nový) – Pilík (64. Boakye), Folprecht (64. Cortez), Soldát, Hájek (46. Vais), Vávra – Rezek. Trenér: Čuhel.